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Royal Enfield Himalayan 750, quanto costa? Il prezzo è una sorpresa

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10 minuti fa - Tre versioni per la nuova adventure bicilindrica: prezzi da 7.390 euro

La nuova Royal Enfield Himalayan 750 arriva nel 2027: tre versioni, motore da 743 cc e prezzi italiani a partire da 7.390 euro.
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La nuova Royal Enfield Himalayan 750 è una delle novità più importanti presentate a EICMA 2026, specialmente per chi ama i viaggi in moto. Adesso ha anche un prezzo ufficiale per il mercato italiano.

ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 750: TRE VERSIONI, SI PARTE DA 7.390 EURO

La gamma italiana si articola in tre configurazioni. Quella d'ingresso è proposta nella colorazione Aztec Green, abbinata ai cerchi in lega, con un prezzo di 7.390 euro. Per chi preferisce una soluzione più classica e adatta anche a un utilizzo fuoristradistico, ci sono invece le versioni Viking Bronze e Siberia White, entrambe con cerchi a raggi tubeless, che salgono a 7.790 euro.

Al vertice dell'offerta troviamo la Himalayan 750 Antarctic Silver, una variante pensata per il turismo a lungo raggio e proposta a 9.290 euro. In questo caso la dotazione comprende un pacchetto di accessori sviluppato in collaborazione con GIVI: bauletto, valigie laterali rigide, relativi supporti e borse interne. Non mancano manopole riscaldabili, paramani e protezione inferiore del motore in alluminio.

La differenza di prezzo rispetto alla versione d'accesso è di 1.900 euro, ma bisogna considerare che la variante top di gamma include già una dotazione turistica piuttosto completa.

SCOPRI LE CARATTERISTICHE

Royal Enfield Himalayan 750

Io ho avuto la possibilità di testarla in anteprima, ma per il momento vige ancora un embargo sulle impressioni di guida che scadrà domani, mercoledì 11 novembre, ma nel frattempo - se ancora non lo hai fatto - puoi consultare tutte le caratteristiche tecniche nell'articolo e nel video registrato direttamente allo stand di Royal Enfield a EICMA 2026 cliccando qui

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Danilo Chissalé
Danilo Chissalé
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.

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