APEX Dry e RADON Dry, gli stivali moto con suola Michelin: grip, protezione e impermeabilità

APEX Dry e RADON Dry sono i nuovi stivali da moto sviluppati da Soles by Michelin e Forma

A EICMA 2026 c'è spazio anche per nuove proposte dedicate all'abbigliamento dei motociclisti tra cui i nuovi APEX Dry e RADON Dry, stivali da moto sviluppati in collaborazione tra Soles by Michelin e Formaboots.

Nuovi stivali da moto con suola Michelin

Prodotti che sono stati progettati con particolare attenzione a un aspetto fondamentale per chi va in moto e cioè l'aderenza e la stabilità a contatto con il terreno.

Entrambi i nuovi stivaletti adottano quindi una suola Michelin che si caratterizza per un design specifico studiato per favorire grip e stabilità. Inoltre, la mescola della gomma contribuisce a garantire un'aderenza affidabile sia sulle superfici asciutte sia su quelle bagnate, oltre a un'elevata resistenza all'abrasione.

APEX Dry

Questo modello è pensato sopratutto per il mototurismo, con l'obiettivo di offrire protezione, resistenza e comfort anche durante i viaggi più impegnativi.

Michelin APEX Dry

La suola Michelin, abbinata a un'intersuola in EVA, favorisce aderenza, stabilità e ammortizzazione durante la camminata. La tomaia in microfibra ad alta resistenza assicura robustezza e flessibilità, mentre la membrana impermeabile e traspirante Drytex contribuisce a mantenere il piede asciutto anche in presenza di pioggia.

Parlando, invece, della sicurezza, le protezioni per la caviglia stampate in TPU e la placca interna per lo stinco offrono protezione nelle zone più esposte. Per garantire il comfort, troviamo invece l'imbottitura in memory foam. Lo stivaletto adotta un sistema di chiusura con cerniera e velcro oltre a un rinforzo nella zona del cambio.

RADON Dry

Questo stivaletto è stato invece pensato per chi cerca una soluzione versatile, il tutto con un look elegante. La suola Michelin offre aderenza, stabilità e ammortizzazione, assicurando un appoggio efficace sia durante la guida sia negli spostamenti a piedi.

Michelin RADON Dry

La protezione è affidata al sistema ESA per la caviglia e al rinforzo nella zona del cambio. La membrana Drytex, resistente all'acqua e traspirante, contribuisce a mantenere il piede asciutto anche quando piove.

Per il massimo comfort, troviamo un'imbottitura in morbido polimero con memory foam e un sottopiede antibatterico sostituibile. Il sistema di chiusura adotta un sistema con doppia cerniera e doppio velcro.

Disponibilità

Entrambi i modelli saranno disponibili sul mercato da dicembre 2026.

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