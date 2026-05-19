Michelin, Blackcircles.it consolida la crescita nel 2025 e punta a un 2026 di ulteriore sviluppo

Blackcircles.it continua a crescere in Italia con volumi record, recensioni positive e nuovi obiettivi per il 2026 dedicati a servizi e rete di montaggio

Blackcircles.it l'azienda di e-commerce del Gruppo Michelin continua a crescere sul mercato italiano e chiude il 2025 con risultati che vanno oltre le aspettative. Forte di questo risultato, l'azienda guada ora al 2026 con nuovi obiettivi di sviluppo.

Com'è andata nel 2025

L'azienda ha registrato un incremento del 140% in termini di vendite, un chiaro segnale che il modello di business scelto sta generando un crescente interesse sul mercato italiano. Un ruolo importante in questo successo lo ha rivestito la qualità dell'offerta rivolta ai clienti. Blackcircles.it si è infatti distinta per un servizio clienti eccellente e per una piattaforma intuitiva, progettata per semplificare significativamente il processo di acquisto dei pneumatici. La conferma arriva dalle recensioni lasciate online: Blackcircles.it registra un punteggio medio di 4.8/5 su Google Reviews, con quasi 800 recensioni, e di 4.7/5 su Trustpilot (871 recensioni), di cui l’87% a 5 stelle.

Blackcircles

Ecco cosa racconta Emanuele Quattrin, amministratore delegato Blackcircles.it sui risultati dell'azienda.

Siamo fieri e soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2025, che confermano non solo l’apprezzamento da parte dei consumatori ma anche la fiducia e la soddisfazione dei nostri centri di montaggio partner. Vediamo infatti come sempre più clienti scelgano la comodità di acquistare pneumatici online, in particolare con il servizio di montaggio incluso, per ottimizzare ulteriormente i tempi e godere di un’esperienza completa. Blackcircles offre una rete di rivenditori professionali e specializzati, con un servizio di alta qualità che il cliente apprezza. Aver centrato gli obiettivi di crescita prefissati è un traguardo importante, ma anche uno stimolo a continuare a investire per migliorare ulteriormente l’esperienza offerta ai nostri clienti.

Per il 2026 si punta ancora più in alto

L'inizio del 2026 è stato molto positivo per l'azienda. Nel primo trimestre è stata infatti registrata una crescita di oltre il 70% in termini di volumi rispetto all’anno precedente. Gli obiettivi 2026? Oltre a confermare il trend di crescita, sarà data attenzione all’espansione della rete di centri di montaggio, per offrire una copertura ancora più capillare sul territorio, fornire agli automobilisti un livello di scelta e comodità sempre maggiore e posizionare Blackcircles come punto di riferimento all’interno del panorama e-commerce italiano.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/05/2026