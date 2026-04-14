Michelin Primacy 5 e Pilot Sport 5 Energy: efficienza e grip tutto in uno

Michelin Primacy 5 e Pilot Sport 5 Energy: le gomme nate a Cuneo che sfidano i consumi senza rinunciare al grip

Michelin festeggia 120 anni in Italia lanciando due nuovi pneumatici che promettono l'impossibile: più km, meno consumi e prestazioni da riferimento.

Fino a ieri, infatti, scegliere un pneumatico era una questione di compromessi. Se volevi il grip, dovevi accettare che la gomma si consumasse alla svelta; se volevi lunga durata e risparmio di carburante, ti ritrovavi con dei ''legni'' che sul bagnato ti trasmettevano poca fiducia.

Ecco, pare che a Clermont-Ferrand abbiano deciso che questa storia doveva finire. Per celebrare i 120 anni di presenza industriale in Italia, Michelin lancia i nuovi Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy.

La vera chicca? Nascono su una linea robotizzata all'avanguardia proprio nel nostro Paese, a Cuneo: la prima del genere in Europa. Ma vediamo cosa cambia davvero per te quando sei al volante.

Ingresso dello stabilimento Michelin di Cuneo

Primacy 5 Energy: la tripla A che ti regala chilometri

Se la tua priorità è l'efficienza, ma non vuoi sacrificare la sicurezza, il Primacy 5 Energy è il tuo nuovo migliore amico. È uno pneumatico da ''tripla Classe A'' nell'etichetta europea. Cosa significa in soldoni?

Frenata sul bagnato: rispetto al modello precedente, riduce lo spazio di arresto dell'8%. E la cosa incredibile è che lo fa anche quando la gomma è quasi al limite legale, con soli 2 mm di battistrada residuo.

Efficienza energetica: qui arriviamo al punto che interessa il tuo portafoglio. Michelin dichiara che con queste gomme puoi risparmiare fino al 6% di carburante o, se guidi un'elettrica, guadagnare fino al 10% di autonomia. Si parla di circa 70 km in più per ogni singola carica. Praticamente un giro gratis ogni sette.

Silenzio a bordo: il rumore esterno è ridotto di quattro volte rispetto a una gomma di classe C. Se hai un'auto elettrica, apprezzerai il fatto di non sentire più quel fastidioso rotolamento.

Michelin Primacy 5 Energy è già disponibile in 35 misure, dai 16 ai 21 pollici.

Michelin Pilot Sport Energy

Pilot Sport 5 Energy: il piede pesante diventa green

Se invece sei uno di quelli che appena vede una curva sorride, ma l'ansia da autonomia (o da benzinaio) ti perseguita, c'è il Pilot Sport 5 Energy. È una mosca bianca nel settore: uno pneumatico sportivo che ottiene la classe A in efficienza.

Come ci sono riusciti? Usando tecnologie che arrivano dritte dal motorsport per ridurre la resistenza al rotolamento senza perdere quel feeling di guida che cerchi in un Pilot Sport. Per farti capire di cosa parliamo: questa gomma ha equipaggiato il concept AMG GT XX in un record mondiale dove ha viaggiato a 300 km/h per quasi otto giorni.

Le misure per il Pilot Sport vanno dai 18 ai 21 pollici, con l'arrivo dei 24'' entro fine anno.

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