Michelin presenta Anakee Adventure 2, nuovo pneumatico per crossover e maxi enduro

Michelin Anakee Adventure 2 è il nuovo pneumatico per maxi enduro e crossover: migliori prestazioni su bagnato e maggiore resa chilometrica

Michelin rinnova la sua gomma da maxi enduro, Anakee Adventure 2. Scopriamo le novità di questo pneumatico pensato per moto con cerchio da 17'', 18'', 19'' e 21''.

Michelin Anakee Adventure 2: novità

Le nuove Anakee Adventure 2 si inseriscono nella gamma Michelin come pneumatici misti, adatti all'asfalto ma che non disdegnano qualche puntatina in fuoristrada. Dalle Road 6, 100% votate all'asfalto, passando per le Anakee Road, 90% asfalto-10% offroad, le nuove Anakee Adventure 2 si schierano 80% strada-20% fuoristrada, seguite dalle Anakee Wild, 50% asfalto-50% fuoristrada.

Come cambiano

Le novità portate in cattedra dalle Anakee Adventure 2 riguardano la tenuta sul bagnato, del 10% superiore alla precedente generazione, nonché una maggior resa chilometrica (+7% sull'anteriore, + 21% sul posteriore). Le Anakee Adventure 2 si dichiarano anche meno rumorose delle loro progenitrici – 2dB in meno – e con la loro marcatura M+S promettono usabilità e trazione sia su asfalto che sterrato. Nuovo è il design del battistrada, per un perfetto equilibrio tra comfort su strada e trazione in offroad, mentre la tecnologia Michelin Premium Touch Design dona alle Anakee Adventure 2 un effetto visivo premium sui fianchi.

Tecnologia

Le Michelin Anakee Adventure 2 portano in dote alcune tecnologie, quella della bimescola 2CT, con un battistrada più ''duro'' al centro, per garantire la massima resa chilometrica, e una spalla morbida, per il massimo grip. Le Anakee Adventure 2 possono contare anche sulla Michelin Reinforced Radial-X Evo & Aramid Shield, uno strato aggiuntivo nella carcassa che fornisce maggiore stabilità, reattività e comfort in aggiunta a una tela di aramidide extra che avvolge il pneumatico, contrastando la deformazione alle alte velocità.

Michelin Anakee Adventure 2: misure e prezzi

Le nuove Michelin Anakee Adventure 2 sono già disponibili, con misure per cerchi da 17'' a 21'' (di seguito l'elenco completo). Non sono disponibili prezzi ufficiali ma, guardando in rete, le Anakee Adventure 2 si trovano con prezzi a partire da 130 euro per un anteriore 110/80 R19, mentre per vestire la classica maxi con 120/70 R19 e 170/60 R17 servono circa 310 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Michelin moto, cliccando qui.

Misure cerchio 17''

120/70R17 58V

150/70R17 69V

170/60R17 72V

180/55R17 73V

Misure cerchio 18''

110/80R18 58V

Misure cerchio 19''

110/80R19 59V

120/70R19 60V

Misure cerchio 21''

90/90-21 54V

Pubblicato da Michele Perrino, 26/02/2026