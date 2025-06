Michelin Power Shift, gomma da maxiscooter con costruzione e tecnologia di una gomma da moto

Michelin Power Shift - Il mondo moto evolve nella direzione della crescita delle performance e quello dei maxiscooter segue a ruota. Prestazioni migliori richiedono pneumatici più performanti ed è questo che promette il Costruttore francese con la recente introduzione sul mercato della Power Shift, gomma dedicata a modelli ad alte prestazioni (Yamaha TMAX, Honda Forza 750, eccetera) che sostituisce nella gamma le precedenti Pilot Road 4 SC e Pilot Power 3 SC.

Michelin Power Shift, il disegno del battistrada

Michelin Power Shift, come sono fatte

Mezzi che, ormai, sono capaci di velocità di punta non così distanti da 200 km/h hanno necessariamente bisogno di stabilità e grip di alto livello. Requisiti che Michelin ha cercato di soddisfare con la tecnologia Reinforced Radial X Evo per la carcassa e la tecnologia bi-mescola 2CT+ per il battistrada (la fascia di mescola morbida delle spalle appoggia su uno strato di mescola più dura). La costruzione Reinforced Radial X Evo, afferma la Casa, permette di ottenere una struttura interna a rigidità variabile, ispirata a pneumatici da moto sportive, migliorando sia la maneggevolezza sia la stabilità. Secondo il collaudatore della Casa Erwan Nigon (Campione del Mondo Endurance, Campione SBK Francia e Germania), rispetto alle precedenti gomme Michelin da scooter la Power Shift è ''più incisiva, più facile, più divertente, più maneggevole e più stabile nelle forti frenate''.

Michelin Power Shift, le caratteristiche costruttive

Michelin Power Shift, le caratteristiche del battistrada e la resa chilometrica

Per performare correttamente anche in condizioni di bagnato, la Power Shift adotta un battistrada ispirato a quello della gamma motociclistica Power, con lamelle brevettate Water Evergrip; queste, secondo la Casa, migliorano l’aderenza favorendo la sicurezza sotto la pioggia. Inoltre le mescole sono ''full-silica'' a vantaggio dell'aderenza su strade bagnate e della resa chilometrica. Michelin dichiara in tal senso un miglioramento fino al 15% rispetto ai pneumatici Michelin della generazione precedente.

Michelin Power Shift, mescola full-silica a vantaggio della resa sul bagnato

Michelin Power Shift, le misure disponibili

Per ora sono a catalogo due misure anteriori (una per cerchio da 15'' e una per cerchio da 17'') e una posteriore (per cerchio da 15''):

120/70R15 56H

120/70R17 58H

160/60R15 67H

Pubblicato da Fabio Meloni, 10/06/2025