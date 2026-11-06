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AIROH Aviator Factory, il nuovo casco off-road top di gamma è a EICMA 2026

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2 ore fa - Carbonio e sicurezza per il nuovo casco da gara

AIROH rinnova la propria proposta per il fuoristrada con Aviator Factory, un casco sviluppato per accompagnare i piloti in gara
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A EICMA 2026 tanto spazio anche per le abbigliamento, accessori e caschi per moto. AIROH, per esempio, ha svelato diverse novità tra cui Aviator Factory, il casco destinato a diventare il top di gamma della collezione off-road. Modello che è stato sviluppato per accompagnare i piloti in gara, garantendo la massima sicurezza e affidabilità grazie a ricerca sui materiali, tecnologie brevettate e soluzioni funzionali. Il nuovo casco arriva con l'omologazione ECE 22.06.

Il nuovo top di gamma off road

Il nuovo casco Aviator Factory è disponibile nelle versioni Full Carbon 9K e HPC Carbon. Si tratta di un materiale composito ad alte prestazioni che combina fibra di carbonio e altre fibre tecniche. Il peso di Aviator Factory parte da 1.250 g ± 50 g per la versione Carbon e da 1.270 g ± 50 g per la versione HPC Carbon.

AIROH Aviator Factory

La scheda tecnica mette in evidenza che la calzata è sviluppata su tre calotte, con taglie dalla XS alla XL, mentre il sistema di ritenzione è affidato alla chiusura DD Ring. Entrambe le versioni sono omologate ECE 22.06.

Questo nuovo modello può contare su tutte le più avanzate tecnologie sviluppate da AIROH tra cui AMS2 EVO che migliora l’assorbimento degli impatti rotazionali e lineari, contribuendo a protezione e comfort. AMLS (Airoh Magnetic Lining System) utilizza magneti integrati per consentire una rapida rimozione degli interni, facilitandone pulizia e igienizzazione.

C'è pure HYDRA SYSTEM che mantiene la cannuccia del sistema di idratazione stabile e facilmente accessibile durante la guida, mentre AEFR permette ai soccorritori di rimuovere rapidamente i guanciali in caso di emergenza.

AIROH Aviator Factory

Il nuovo casco top di gamma della collazione off-road è predisposto per i sistemi di comunicazione Bluetooth AWC4 e AWC2, sviluppati per l'utilizzo rispettivamente fino a quattro e due utenti. Entrambi offrono Bluetooth 5.1, portata fino a 500 metri in campo aperto e certificazione di resistenza all’acqua IP67; l’autonomia dichiarata è di 15 ore per AWC4 e 10 ore per AWC2.

La dotazione comprende supporto Action Cam, due nasetti intercambiabili, prolunga del frontino, kit viti e feltro, tappi per gli aeratori superiori e frontali, spugna anti-fango e borsa porta casco. Per la versione HPC Carbon, il supporto GoPro è approvato per le competizioni FIM e compatibile con GoPro HERO 9, 10, 11 e 12. Ecco le caratteristiche tecniche in breve del casco.

SCHEDA TECNICA 

  • Calotte e taglie: 3 calotte (XS: 53–54 cm | S: 55–56 cm | M: 57–58 cm | L: 59–60 cm | XL: 61 cm)
  • Peso: versione Full Carbon 9K da 1.250 g ± 50 g; versione HPC Carbon da 1.270 g ± 50 g
  • Omologazione: ECE 22.06 e FIM Racing
  • Materiale: Full Carbon 9K (versione Carbon); HPC Carbon (versione HPC Carbon)
  • Sistema di ritenzione: DD Ring
  • Ventilazione: Chin vents – Front vents – Multiple Rear vents – Top vents – Multiple Side vents
  • Interni: Superior performance technical textiles with innovative and breathable treatments; removibili, lavabili e ipoallergenici 
  • Tecnologie: AMS2 EVO (AIROH Multiaction Safety System), AMLS (AIROH Magnetic Lining System), AEFR (AIROH Emergency Fast Release), Hydra System
  • Inside the box: triplo nose cover (summer, normal, mud), helmet bag, peak screw set, mud peak cover, extended peak, filter set 
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