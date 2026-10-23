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EICMA 2026, le novità di Voge con Luca Paletti

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55 minuti fa - SR16 380 e Brivido R800: Voge mette nel mirino gli avversari

SR16 380 e Brivido R800: riuscirà Voge a conquistare i segmenti degli scooter a ruota alta e delle naked di media cilindrata?
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Voge presenta a EICMA 2026 due novità interessanti, che si inseriscono in due segmenti di mercato già molto affollati e competitivi. Il nuovo SR16 380 è un monocilindrico a ruota alta da 40 CV con una dotazione da maxi scooter. Le linee eleganti e dinamiche dell'SR16 380 sono quelle della famiglia SR16, ma il motore è il più potente del marchio.

Brivido R800 è una naked bicilindrica da 95 CV con quickshifter, quattro mappe motore, tanta, tantissima tecnologia e una dotazione particolarmente completa, pronta a dare battaglia alle rivali del segmento.

I prezzi non sono ancora stati resi noti, ma ne parliamo con Luca Paletti, responsabile ufficio stampa di Padana Sviluppo.

Intervista a Luca Paletti

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Isabella Galli
Isabella Galli
Una storica di arte contemporanea in redazione a MotorBox? Ebbene sì, Isabella è il classico profilo multitasking che se serve sfodera risorse di ogni tipo. Marchigiana di nascita, milanese per amore, faro per i suoi figlioli Ada e Leopoldo. Energia, ironia, fantasia: per il team è responsabile Progetti Speciali, in realtà qualsiasi attività che la coinvolga assume dei contorni straordinari. Questo nonostante ammetta che auto e moto, ai suoi occhi, sono tutte uguali.

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