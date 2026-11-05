EICMA 2026 | Interviste

EICMA 2026, le novità Husqvarna con Paolo Carrubba

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22 fa - Le novità della gamma moto e i colori 2027

Il marchio del Gruppo KTM porta in fiera la propria gamma, tra moto da enduro, cross e modelli stradali e adventure con nuove colorazioni per il 2027
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Tra i marchi di maggior rilievo all'interno del Gruppo KTM spicca Husqvarna, lo storico brand di origini svedesi, presente con uno stand a EICMA 2026 dove è possibile ammirare da vicino tutta la sua gamma di moto: enduro e cross fanno compagnia all'adventure Norden 901 e alla stradale Svartpilen 801 che vestono i nuovi colori 2027.

Delle novità ce ne parla Paolo Carrubba, Head of Marketing KTM Sportmotorcycle Italia S.R.L.

Intervista con Paolo Carrubba

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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