EICMA 2026, le novità di Pelpi International con Cesare Galli

A EICMA 2026, è stata annunciata un'importante partnership strategica tra Pelpi International e Haojin, una realtà di rilevanza globale con sede in Cina, posizionata tra le prime cinque aziende per volume di export, con circa un milione di veicoli prodotti all'anno. Forte di un consolidamento in mercati chiave come Sud America, Nord Africa e Sud-est Pacifico, l'azienda ha ora l'obiettivo di fare il suo ingresso nel mercato europeo con una gamma di prodotti premium.

Le novità e le nuove collaborazioni di Pelpi International a EICMA nelle parole di Cesare Galli, Founder di Pelpi International.

Intervista a Cesare Galli

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