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EICMA 2026, le novità di Pelpi International con Cesare Galli

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45 minuti fa - Tutte le novità annunciate a EICMA

A EICMA 2026 Pelpi International annuncia una partnership strategica con Haojin, colosso cinese che produce circa un milione di veicoli all’anno
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A EICMA 2026, è stata annunciata un'importante partnership strategica tra Pelpi International e Haojin, una realtà di rilevanza globale con sede in Cina, posizionata tra le prime cinque aziende per volume di export, con circa un milione di veicoli prodotti all'anno. Forte di un consolidamento in mercati chiave come Sud America, Nord Africa e Sud-est Pacifico, l'azienda ha ora l'obiettivo di fare il suo ingresso nel mercato europeo con una gamma di prodotti premium.

Le novità e le nuove collaborazioni di Pelpi International a EICMA nelle parole di Cesare Galli, Founder di Pelpi International.

Intervista a Cesare Galli

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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