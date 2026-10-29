EICMA 2026, le novità di SYM con Domenico Lojacono

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Tanta carne al fuoco a EICMA 2026 per SYM, che presenta interessanti novità e altrettanto interessanti aggiornamenti di modelli già a listino.
La prima new entry è uno scooter adventure crossover di piccola cilindrata, l'ADX 200, che punta su consumi contenuti e dotazione tecnologica. Jepardo 300, adatto alla città e alle gite fuori porta, punta invece sull'ergonomia e su una dotazione elettronica davvero molto completa. HD 200 è un ruota alta che completa la gamma di SYM. Si tratta di una proposta strategica per chi cerca comodità e sprint nel traffico cittadino e, come negli altri modelli del marchio di Taiwan, abbandonano tecnologia e sistemi di sicurezza.
ADX TG 400 2027 si arricchisce con nuove dotazioni, come gli pneumatici senza camere d'aria per i cerchi a raggi di serie, e proprio di serie diventano dotazioni già presenti come il bauletto in alluminio, la dashcam anteriore e posteriore, le manopole riscaldate. JET X 125 si rifà il look e acquista maggiore maturità nella tecnologia di bordo e la connettività. Symphony 200i 2026, un grande successo del marchio, guadagna qualche cavallo in più e una dotazione più ricca.
Sullo stand anche Maxsym turbo, un prototipo usato per sperimentare le dotazioni da implementare sui modelli in produzione che anticipa il futuro del brand. Proprio sul futuro, e sul presente, di SYM ci confrontiamo con Domenico Lojacono, Responsabile Commerciale di SYM Italia.
Intervista con Domenico Lojacono
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Una storica di arte contemporanea in redazione a MotorBox? Ebbene sì, Isabella è il classico profilo multitasking che se serve sfodera risorse di ogni tipo. Marchigiana di nascita, milanese per amore, faro per i suoi figlioli Ada e Leopoldo. Energia, ironia, fantasia: per il team è responsabile Progetti Speciali, in realtà qualsiasi attività che la coinvolga assume dei contorni straordinari. Questo nonostante ammetta che auto e moto, ai suoi occhi, sono tutte uguali.