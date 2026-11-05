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EICMA 2026, le novità KTM con Paolo Carrubba

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15 minuti fa - KTM torna a EICMA: ecco le novità

KTM torna protagonista a EICMA 2026 portando in fiera la propria gamma di motociclette
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Dopo un anno di assenza, KTM torna a EICMA portando tutta la sua gamma oltre ad alcune importanti novità come la KTM 450 RC e la KTM 1390 Super Duke GT.

Le novità di KTM a EICMA 2026 nelle parole di Paolo Carrubba, Head of Marketing KTM SPORTMOTORCYCLE ITALIA S.R.L.

Intervista con Paolo Carrubba

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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