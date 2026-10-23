EICMA 2026, le novità di Kymco con Luca Paletti

Star dello stand di Kymco a EICMA 2026 sono senz'altro il CV-X45, che arriva finalmente nella sua versione definitiva, e l'X-Town S. Con il primo Kymco va a presidiare il ricco segmento - come numero di protagonisti e come numeri di vendite - degli scooter adventure, tanto amati dal pubblico. CV-X45 ha caratteristiche peculiari, che lo distinguono da molti scooter rivali: un design dalla forte personalità e distintivo, motore a vista, catena e alcune soluzioni tecniche molto interessanti, come il Sistema PTM o le sospensioni Six-Link.

X-Town S entra invece nel segmento degli scooter sportivi, dove dovrà vedersela con rivali dai nomi importanti e affermati sul mercato.

Sullo stand anche due 125: Agility III e Agility III Cargo, due mezzi molto ''concreti'', pensati per essere efficienti e funzionali nell'uso quotidiano urbano. L'Agility III Cargo è uno dei pochi scooter ''da lavoro'' presenti sul mercato italiano. Di tutte queste novità ci parla più nel dettaglio Luca Paletti, responsabile Ufficio Stampa Padana Sviluppo.

Intervista a Luca Paletti

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