EICMA 2026 | Interviste

EICMA 2026, le novità di Silence con Matteo Stillitano

Avatar di Isabella Galli,

31 minuti fa - Livrea Ducati Corse per S02 Ducati paddock e S06, un maxi scooter GT

Dalla collaborazione con Ducati corse nasce la nuova livrea dell'S02 Ducati Paddock, a cui si affianca S06, un maxi scooter GT
Benvenuto nello Speciale EICMA 2026, composto da 100 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario EICMA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Due anteprime interessanti per Silence a EICMA 2026: la nuova versione S02 Ducati Paddock, nato dalla collaborazione con Ducati Corse in qualità di Official Partner dei Team ufficiali Ducati di MotoGp e WorldSBK, con un'autonomia di 138 chilometri, e S06 Max, uno scooter categoria Gran Turismo di grandi dimensioni con un’autonomia che supera i 200 km.

Di queste novità parliamo con Matteo Stillitano, Country Manager Italia di Silence.

Intervista a Matteo Stillitano

VEDI ANCHE
EICMA 2026, le novità di Pelpi International con Cesare Galli
EICMA 2026, le novità di Royal Enfield con Federico Valentini
EICMA 2026, le novità Husqvarna con Paolo Carrubba
Tags
videoEICMA 2026

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Isabella Galli
Isabella Galli
Una storica di arte contemporanea in redazione a MotorBox? Ebbene sì, Isabella è il classico profilo multitasking che se serve sfodera risorse di ogni tipo. Marchigiana di nascita, milanese per amore, faro per i suoi figlioli Ada e Leopoldo. Energia, ironia, fantasia: per il team è responsabile Progetti Speciali, in realtà qualsiasi attività che la coinvolga assume dei contorni straordinari. Questo nonostante ammetta che auto e moto, ai suoi occhi, sono tutte uguali.

Gli articoli di Isabella

EICMA 2026