EICMA 2026 | Interviste

EICMA 2026, le novità di Honda con Andrea Venturini

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56 fa - EICMA 2026, Honda svela le nuove moto 2027 e debutta nelle e-MTB

Dalla maxienduro Africa Twin alla sportiva Fireblade, Honda rinnova alcuni dei suoi modelli più importanti a EICMA 2026
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Importanti novità a EICMA 2026 per Honda, che rinnova alcuni suoi modelli di maggiore successo. 

Si parte con la nuova famiglia CRF1150L Africa Twin 2027: la maxienduro cresce di cilindrata e potenza, affina la ciclistica e allarga la gamma, con due versioni: una pensata per chi vuole fare off-road vero, l'altra per macinare chilometri con il massimo della tecnologia.

Si amplia anche gamma ADV di Honda con il nuovo ADV 125, che porta lo spirito adventure nel segmento degli scooter 125. 

Debutta a EICMA 2026 il nuovo Model Year 2027 dell'Honda SH350i, di cui si arricchiscono la dotazione di serie e le colorazioni.

Nuova CBR1000RR-R Fireblade 2027 si presenta a EICMA 2026 in una veste rinnovata per essere ancora più efficace e veloce. Le si affiancano le nuove CBR1000RR-R Fireblade SP e CBR1000RR-R Fireblade HRC Works Edition, che offrono una dotazione decisamente più raffinata e maggiori regolazioni per l'uso in pista.

Honda entra ufficialmente nel segmento delle mountain bike elettriche (e-MTB) con la nuova RN0, con telaio interamente in carbonio. 

Di tutte queste novità parliamo con Andrea Venturini, Ufficio Stampa Honda Moto Italia.

Intervista con Andrea Venturini

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Isabella Galli
Isabella Galli
Una storica di arte contemporanea in redazione a MotorBox? Ebbene sì, Isabella è il classico profilo multitasking che se serve sfodera risorse di ogni tipo. Marchigiana di nascita, milanese per amore, faro per i suoi figlioli Ada e Leopoldo. Energia, ironia, fantasia: per il team è responsabile Progetti Speciali, in realtà qualsiasi attività che la coinvolga assume dei contorni straordinari. Questo nonostante ammetta che auto e moto, ai suoi occhi, sono tutte uguali.

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