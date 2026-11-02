EICMA 2026, le novità di Honda con Andrea Venturini

Importanti novità a EICMA 2026 per Honda, che rinnova alcuni suoi modelli di maggiore successo.

Si parte con la nuova famiglia CRF1150L Africa Twin 2027: la maxienduro cresce di cilindrata e potenza, affina la ciclistica e allarga la gamma, con due versioni: una pensata per chi vuole fare off-road vero, l'altra per macinare chilometri con il massimo della tecnologia.

Si amplia anche gamma ADV di Honda con il nuovo ADV 125, che porta lo spirito adventure nel segmento degli scooter 125.

Debutta a EICMA 2026 il nuovo Model Year 2027 dell'Honda SH350i, di cui si arricchiscono la dotazione di serie e le colorazioni.

Nuova CBR1000RR-R Fireblade 2027 si presenta a EICMA 2026 in una veste rinnovata per essere ancora più efficace e veloce. Le si affiancano le nuove CBR1000RR-R Fireblade SP e CBR1000RR-R Fireblade HRC Works Edition, che offrono una dotazione decisamente più raffinata e maggiori regolazioni per l'uso in pista.

Honda entra ufficialmente nel segmento delle mountain bike elettriche (e-MTB) con la nuova RN0, con telaio interamente in carbonio.

Di tutte queste novità parliamo con Andrea Venturini, Ufficio Stampa Honda Moto Italia.

Intervista con Andrea Venturini

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