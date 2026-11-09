Il casco da moto che si apre al contrario: addio cinturino sottogola!

Di cose strane se ne sono viste a EICMA 2026, come la moto/scooter ADV Yamaha RW700, ma una menzione se la merita senz'altro anche il Djagger di ROOF. Cosa ha di strano? Per indossarlo non è necessario infilarlo dalla testa, stringere le orecchie e togliere gli occhiali. È l'idea alla base del ROOF Djagger, un casco che prova a cambiare una delle abitudini più consolidate di chi va in moto. La soluzione è decisamente particolare: invece di allargare la parte inferiore per far passare la testa, il Djagger si apre nella zona posteriore, lasciando spazio per indossarlo e toglierlo con un solo gesto.

ROOF Djagger: come funziona il casco che si apre dietro

ROOF Djagger, l'apertura posteriore è la sua peculiarità

Il cuore del progetto è il sistema di apertura occipitale. La parte posteriore della calotta si apre completamente e permette alla testa di entrare senza dover forzare il passaggio attraverso l'apertura inferiore. Una volta indossato, il casco si richiude con un movimento laterale che blocca la struttura e riporta la testa nella posizione corretta. Il meccanismo è brevettato da ROOF e lavora insieme a un sistema di bloccaggio a ginocchiera. Secondo il costruttore, questa soluzione consente di ottenere una calzata stabile e una parte inferiore più chiusa rispetto a quella di un integrale convenzionale, con benefici anche sul fronte dell'isolamento acustico.

La particolarità più evidente, però, è l'assenza della classica fibbia sotto il mento. Al suo posto c'è un collare brevettato e autoregolante, che viene adattato inizialmente alla morfologia del motociclista e poi rimane impostato. Non serve quindi intervenire sulla chiusura a ogni sosta o cercare la fibbia quando si indossano i guanti.

Si indossa con gli occhiali e ha una visiera fotocromatica

Uno dei vantaggi pratici promessi da ROOF riguarda proprio chi porta gli occhiali da vista. Grazie all'apertura posteriore, il Djagger può essere indossato e tolto senza doverli rimuovere, evitando anche la pressione sulle orecchie tipica di alcuni caschi integrali.

La dotazione comprende una visiera fotocromatica, che cambia tonalità automaticamente in funzione della luce esterna, e una lente Pinlock 120 MaxVision fornita di serie per contrastare l'appannamento. Il campo visivo dichiarato è particolarmente ampio: 210 gradi in orizzontale e 100 gradi in verticale.

Carbonio, ventilazione e apertura d'emergenza

Il Djagger utilizza una calotta in materiali compositi con fibra di carbonio e fibra di vetro, contenendo il peso in 1.450 g in taglia M. La struttura interna per l'assorbimento degli urti è realizzata in EPS a sei densità, mentre il sistema di ventilazione sfrutta nove prese d'aria e tre estrattori posteriori. Ovviamente gli interni sono removibili, regolabili e lavabili, con tessuto tecnico antibatterico e trattamento Quick Dry. Il casco è inoltre predisposto per l'installazione di un sistema interfono, grazie agli spazi ricavati sotto le imbottiture.

Tra gli aspetti più interessanti del progetto c'è anche la possibilità di accedere rapidamente al viso del motociclista in caso di emergenza. Attraverso due viti laterali, la parte anteriore del casco può essere sganciata e sollevata, lasciando la testa nella calotta posteriore. L'obiettivo è consentire ai soccorritori di raggiungere il viso e le vie respiratorie senza dover esercitare pressione o rotazione sul collo. Naturalmente, l'effettiva efficacia di questa soluzione andrà valutata anche nell'utilizzo reale e nelle procedure di soccorso: è comunque un elemento progettuale che distingue il Djagger dagli integrali tradizionali.

ROOF Djagger: prezzo e disponibilità

ROOF Djagger, vista laterale

Il nuovo ROOF Djagger sarà commercializzato a partire da marzo 2027. La versione Full Carbon con finitura opaca o lucida è proposta a 999 euro, mentre le varianti metallizzate indicate sul sito del costruttore partono da 849 euro.

La garanzia prevista è di sette anni: tre anni standard più un'estensione gratuita di quattro anni, da attivare attraverso il sito ROOF.

Il Djagger è omologato ECE 22.06 P come casco integrale. Al momento, ROOF non indica nella scheda prodotto il peso del casco: un dato che sarà interessante verificare, soprattutto considerando la complessità del meccanismo di apertura e chiusura.

Dopo aver rivoluzionato il mondo dei caschi apribili con il Boxer, ROOF prova quindi a percorrere una strada ancora diversa. Il Djagger non è semplicemente un nuovo integrale in carbonio con una dotazione ricca: è un progetto che mette in discussione il modo stesso in cui siamo abituati a indossare un casco. Resta da capire quanto questa soluzione sarà convincente nella vita di tutti i giorni, ma di certo non passa inosservata.

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