CFMOTO 675SR-R World Champion Edition: la posso comprare? Di che si tratta

Se ti sei imbattuto nel video ufficiale rilasciato da CFMOTO e ti stai chiedendo che cosa sia esattamente questa CFMOTO 675SR-R World Champion Edition che gira tra i cordoli, facciamo subito chiarezza.

Tra livree celebrative, richiami al reparto corse e partnership industriali di primo piano, la Casa cinese ha messo in mostra una novità che unisce in modo diretto la pista e il prodotto di serie, scatenando la brama degli appassionati. Ma entrerà in produzione? La importeranno in Italia? La potrai compare? Ecco come stanno realmente le cose, senza giri di parole.

Da dove nasce la 675SR-R World Champion Edition

Per comprendere il senso di questa versione speciale bisogna partire dai risultati sportivi. Nel corso del 2026, CFMOTO ha conquistato il Campionato del Mondo Moto3 grazie alla stretta collaborazione con l'Aspar Team. Con il titolo iridato conquistato da Máximo Quiles, la Casa bissa il successo ottenuto nel 2024 da David Alonso, superando complessivamente quota 100 podi nei Gran Premi tra le classi in cui è impegnata.

Per festeggiare questo traguardo storico, lo stesso Jorge 'Aspar' Martínez è salito sul palco insieme ai vertici CFMOTO per svelare la 675SR-R World Champion Edition, un tributo esplicito e corsaiolo ai successi internazionali del marchio.

La fanno davvero? La posso comprare?

La moto mostrata nel video è un showbike celebrativa sviluppata sulla base della sportiva stradale CFMOTO 675SR-R, equipaggiata con il motore tre cilindri da 674 cc capace di erogare 89,8 CV a 11.000 giri/min. Questa versione speciale unisce la speciale livrea racing a una selezione di accessori ufficiali CFMOTO e dettagli estetici dedicati al titolo mondiale.

Al momento si tratta di una one-off, ossia un esemplare unico: non è disponibile nelle concessionarie e non lo sarà a breve, ma il distributore Padana Sviluppo fa sapere che è in corso di valutazione l'ipotesi di realizzarne una piccola serie da mettere in vendita.

La base tecnica rimane quella della 675SR-R, la cui bontà è confermata dall'annuncio ufficiale che per il 2027 diventerà la moto ufficiale ed esclusiva del FIM Women’s Circuit Racing World Championship (WorldWCR), portando direttamente le doti della piattaforma stradale della Casa alla ribalta in una serie internazionale.

Il legame con Kalex e la Moto2

La presentazione non si è limitata alla sola supersportiva carenata. Sotto i riflettori c'è anche la consolidata partnership industriale e tecnica tra CFMOTO e Kalex — suggellata dall'acquisizione della quota di maggioranza (51%) dello storico telaista tedesco da parte di CFMOTO.

A testimonianza di questa unione tra l'ingegneria del costruttore cinese e il know-how d'eccellenza nelle competizioni, l'evento ha visto l'esposizione di una moto da competizione Moto2 firmata Kalex caratterizzata da una speciale livrea con i colori CFMOTO. Un tassello che dimostra quanto la presenza della Casa nel paddock del Motomondiale sia strategica e orientata allo sviluppo tecnologico a lungo termine.

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