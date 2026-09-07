CFMoto 675 NK, questa serie speciale è per pochi: livrea racing in serie limitata

CFMoto 675 NK è una naked proposta a un prezzo interessante che in passato abbiamo avuto modo di provare. Ora, CFMoto presenta la 675 NK Aspar Edition che però non sarà per tutti. Si tratta infatti di una serie speciale in edizione limitata che si caratterizza per una livrea ''Champion Blue'', ispirata al look del team CFMoto Aspar di Moto2 e Moto3. Dal punto di vista tecnico, tutto rimane invariato rispetto alla versione standard.

CFMoto 675 NK Aspar Edition

Look da moto da corsa

La livrea realizzata per la 675 NK è quindi un chiaro omaggio ai recenti successi in gara dei team Aspar in Moto2 e Moto3. Dal loro ingresso congiunto nel Campionato del Mondo nel 2024, CFMoto e il Team Aspar possono vantare, tra le altre cose, un titolo in Moto3: David Alonso è diventato Campione del Mondo Moto3 nel 2024, stabilendo un record con 14 vittorie stagionali. Inoltre, la partnership si è assicurata la ''Tripla Corona'' in Moto3 nel 2024, come l'ha definita CFMoto, vincendo i Campionati del Mondo Piloti, Team e Costruttori.

CFMoto 675 NK Aspar Edition

Livrea a parte, come detto le specifiche tecniche non cambiano. Dunque, incastonato nel telaio troviamo un tre cilindri da circa 90 CV a 11.000 giri/min con una coppia di 68 Nm. Il cambio è un 6 marce con quickshifter di serie (solo in salita). È inoltre dotato di frizione antisaltellamento e controllo di trazione a due stadi. Dal punto di vista della ciclistica, davanti c'è una forcella a steli rovesciati da 41 mm completamente regolabile, mentre al posteriore troviamo un ammortizzatore regolabile (con precarico e smorzamento in estensione), entrambi di KYB. I freni sono di J.Juan.

CFMoto 675 NK Aspar Edition

La dotazione tecnica vede anche la presenza del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, di un display TFT da 5 pollici e della connettività tramite l'app CFMoto Ride. Completano il pacchetto tecnico le porte USB-A e USB-C.

Serie limitata

Complessivamente, CFMoto 675 NK Aspar Edition sarà realizzata in soli 300 esemplari. Almeno per il momento non la vedremo in Italia perché sarà commercializzata solo in Germania e in Austria.

Fonte: Motorrad

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