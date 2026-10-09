La CFMOTO 675SR-R sarà la moto ufficiale del WCR, il Campionato Mondiale Velocità femminile

La Cina sempre più protagonista. Le quote di mercato crescono e i marchi cinesi si stanno cimentando con sempre più successo anche nel mondo delle competizioni, il caso ZX Moto ne è la prova, con una moto vincente fin dalla stagione d'esordio nel WSSP. CFMOTO, in attesa di debuttare il SBK con la sua supersportiva V4 (ormai pronta al debutto) piazza una mossa strategica niente male, diventando il fornitore unico del WorldWCR, il Campionato Mondiale Velocità femminile, con la sua sportiva 675SR-R.
Più potente rispetto alla Yamaha, nuova sfida per le protagoniste
La sportiva a tre cilindri cinese prenderà il posto della Yamaha R7, moto ufficiale della competizione nelle ultime tre stagioni. Ma questa non sarà l'unica novità. Infatti a partire dal 2027 le coperture ufficiali - proprio come nel WSBK - saranno le Michelin, che si avvicenderà nella fornitura di pneumatici con Pirelli. La 675SR-R - che ho provato in strada e in pista - rappresenterà un nuovo banco di prova per le atlete, che avranno da gestire un extra potenza di 15 CV rispetto alla bicilindrica di Yamaha. Ecco le parole dei rappresentati di CFMOTO e del direttore esecutivo WorldSBK.
Samantha Liu, responsabile del centro di gestione delle attività sportive di CFMOTO:“Questo accordo segna un nuovo capitolo nel percorso internazionale di CFMOTO nel motorsport e riflette il nostro impegno a lungo termine nello sviluppo delle corse motociclistiche. Vogliamo contribuire alla crescita del motociclismo femminile e dare maggiore visibilità alla velocità, alla passione e al potenziale delle pilote”.
Gregorio Lavilla: “La CFMOTO 675SR-R darà alle nostre pilote una moto più potente da padroneggiare e una nuova sfida per crescere, mantenendo la parità delle condizioni tecniche che permette alle loro capacità di fare la differenza”.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|675SR-R
|90 / 66
|7.590 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della CFMoto 675SR-R visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni CFMoto 675SR-R
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.