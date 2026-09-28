CFMoto V4 SR-RR: test in pista con il Team Aspar e David Alonso

La nuova superbike CFMoto V4 SR-RR fa un altro passo concreto nel suo percorso di crescita e, dopo aver fatto parlare di sé durante l'estate, torna ad mostrarsi in azione direttamente tra le pieghe del circuito.

Sviluppo in pista con il Team Aspar

Questa volta non si parla di calcoli al banco o di stime teoriche. Il prototipo, ancora ben vestito con una livrea mimetica camouflage, è stato immortalato durante una sessione di test privati coordinati dal team Aspar.

A ruotare la manopola del gas non c'erano collaudatori qualsiasi, ma tre piloti di livello internazionale: tra questi spicca David Alonso, pronto al salto in MotoGP con Honda per la stagione 2027. Vederla sfrecciare tra le mani di chi con le staccate ci vive conferma che il progetto attorno al motore V4 da 212 CV non è una trovata di marketing, ma una piattaforma di sviluppo vera e propria.

I numeri della velocità e il confronto con la MotoGP

Per contestualizzare meglio il quadro, facciamo un piccolo passo indietro. Nei mesi scorsi la CFMoto V4 SR-RR aveva fatto registrare una velocità di punta dichiarata pari a 315,82 km/h. Un dato che vale il primato assoluto come moto cinese a combustione più veloce di sempre.

Se vuoi fare un paragone immediato con il vertice del motorsport, sei a circa 53 km/h dal record storico della MotoGP siglato al Mugello da Jorge Martín sulla sua Aprilia RS-GP (368,6 km/h). Il divario con un prototipo puro resta ovvio, ma il segnale inviato al mercato è chiaro: le prestazioni del quattro cilindri da 997 cc sono di primo livello.

Obiettivo WorldSBK: la scelta della cilindrata

Si è speculato parecchio su un ipotetico ingresso di CFMoto nella classe regina del Motomondiale, favorito sia dalla presenza già consolidata in Moto2 e Moto3, sia dalle recenti incertezze finanziarie che avevano sfiorato KTM (poi rientrate senza strascichi).

Tuttavia, ti basta dare un'occhiata alle specifiche tecniche per capire la strategia reale. Nel 2027 la MotoGP passerà ai motori da 850 cc e alle gomme Pirelli. Un propulsore da 997 cc mette fuori gioco la V4 SR-RR dal prototipo da Gran Premio, puntando dritta al Mondiale Superbike (WorldSBK), la vetrina naturale per le derivate dalla serie ad alte prestazioni.

Posizionamento e concorrenza: la sfida alle maxisportive

Non ci sono ancora cifre ufficiali sul prezzo di listino né date certe per il debutto sul mercato, ma il ruolo della moto è già definito: quando arriverà nelle concessionarie, la CFMoto V4 SR-RR sarà l'ammiraglia sportiva del marchio.

E se deciderai di valutarla, dovrai confrontarla con le pietre di paragone della categoria: Ducati Panigale V4, BMW M 1000 RR, Honda CBR1000RR-R Fireblade, Suzuki GSX-R 1000 e Kawasaki Ninja ZX-10RR. La partita per il segmento delle maxi non si gioca più soltanto tra Europa e Giappone.

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