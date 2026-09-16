CFMoto V4 SR-RR, la nuova supersportiva cinese prende forma

CFMoto sta lavorando a qualcosa di davvero molto speciale e cioè la nuova supersportiva V4 SR-RR. Sarà svelata quest'anno nella sua versione definitiva? Tutto lascia intendere di sì, e potrebbe essere tra le grandi protagoniste di EICMA 2026. Del resto, il prototipo era stato mostrato lo scorso anno proprio a EICMA. La casa cinese sta continuando a portare avanti lo sviluppo, anche grazie alla galleria del vento di Pininfarina dove sta affinando l'aerodinamica che sarà estremamente curata.

L'obiettivo è quello di andare a ritagliarsi un proprio spazio all'interno del mercato delle hypersport, dominato per decenni da Europa e Giappone.

La nuova supersportiva è quasi pronta

I più recenti video e le foto condivise da CFMoto mostrano il lavoro svolto proprio in galleria del vento e anche in pista per mettere a punto l'assetto che potrà contare su sospensioni Öhlins. Nulla è lasciato al caso con l'obiettivo di realizzare qualcosa di davvero speciale. Parlando dell'aerodinamica, la moto dovrebbe disporre di alette mobili e se il funzionamento non è cambiato rispetto al prototipo, questo sistema permette di incrementare la deportanza per aiutare la moto a piegare più rapidamente in curva e spingere l'avantreno all'interno della traiettoria.

Motore 4 cilindri e tanta potenza

Incastonato nel telaio troveremo un V4 da 997 cc in grado di erogare circa 212 CV a 14.500 giri/min, con omologazione stradale e conformità Euro 5+. Ovviamente le specifiche definitive le scopriremo al momento della presentazione ma già sappiamo che un prototipo ha sfiorato i 316 km/h durante la China Motorcycle Top Speed Record Challenge.

Non rimane che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i segreti di questa nuova supersportiva.

VEDI ANCHE

Tags