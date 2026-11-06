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Suzuki GSX-10R: gli accessori ufficiali in video

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2 ore fa - Suzuki GSX-10R: gli accessori ufficiali in video

Scopri tutti gli accessori ufficiali dedicati alla nuova Suzuki GSX-10R presentata a EICMA 2026: protezioni, estetica e comfort
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La GSX-R1000R dorme sonni tranquilli, la nuova Suzuki GSX-10R non è arrivata per mandarla in pensione. Piuttosto, la nuova supersportiva da 150 CV presentata a EICMA 2026 affianca la sorella più racing per offrire una fruibilità più equilibrata tra pista e guida su strada. L’obiettivo è dichiarato: divertimento massimo su ogni tipo di terreno (asfaltato). Ed ecco che, per un impiego del genere, la casa di Hamamatsu propone anche una serie di accessori illustrati nel video più in basso...

Suzuki GSX-10R con accessori originali

Comfort, serbatoio e capacità di carico

Guardando all'impiego stradale e ai tragitti più lunghi, la dotazione attinge ad accessori pensati per l'ergonomia. Per chi non rinuncia alle uscite nella stagione fredda ci sono le manopole riscaldabili Grip Heater.

Per chi ha bisogno di spazio è prevista la flangia di aggancio rapido Ring for Tank Bag, pensata per ospitare le borse da serbatoio dedicate nelle varianti Fuel Tank Bag (Small) e Fuel Tank Bag (Large).

Protezioni per telaio e ciclistica

Trattandosi di una moto da 150 CV orientata all'uso alternato tra passi di montagna e turni in pista, la protezione dei componenti critici non è un dettaglio secondario. In catalogo trovi il Frame Slider, il tampone paratelaio laterale disegnato per proteggere le sovrastrutture in caso di scivolata, affiancato dai tamponi di protezione dedicati alle ruote: il Front Axle Slider per l'asse anteriore e il Rear Axle Slider per il perno posteriore.

La zona serbatoio può essere salvaguardata con il Fuel Tank Pad centrale e le pellicole protettive laterali Tank Protection Foil, utili anche a garantire miglior presa con le gambe.

Comandi e dettagli ricavati dal pieno

Sul fronte comandi, la lista attinge direttamente ai dettagli di chiara estrazione sportiva. Troviamo la Billet Brake Lever e la Billet Clutch Lever, ossia le leve di freno e frizione ricavate dal pieno in alluminio ricche di regolazioni, protette rispettivamente dal Brake Lever Guard e dal Clutch Lever Guard (i paraleve d'ispirazione race). Per completare la vista manubrio ci sono i contrappesi Handlebar Balancer, proposti nelle anodizzazioni Red o Blue.

Decal Kit e personalizzazioni estetiche

Poi, naturalmente, non mancano diverse opzioni di personalizzazione. Tra le proposte spiccano il Decal Kit completo di grafiche dedicate (con il logo Ecstar in bella vista) e l'immancabile Single Seat Cowl, ovvero la cover monoposto che pulisce il codino eliminando la porzione riservata al passeggero, per un look ancora più affilato. Per le ruote sono disponibili sia le Wheel Decal sia le Rim Decal, pensate per valorizzare i cerchi con profili coordinati.

Personalmente, le prime cose che monterei sono le protezioni per telaio e perni ruota, le manopole riscaldate e la borsa da serbatoio piccola ad aggancio rapido. Suggerimenti?

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Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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