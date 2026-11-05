Durante EICMA 2026, Ducati presenta 4 nuovi zaini realizzati con Piquadro

Nell’anno del suo Centenario, la casa di Borgo Panigale trova un altro modo per trasferire la propria storia dalle pedane dei gioielli su due ruote alla vita di tutti i giorni. Dalla collaborazione tra Ducati e Piquadro nascono infatti quattro zaini Special Edition, accessori che riprendono direttamente i colori e la grafica di quattro livree iconiche di modelli del passato, reinterpretate dal marchio sulle moto di ultimissima generazione.

La gamma è stata svelata nello store Piquadro di Corso Matteotti a Milano, con un evento organizzato proprio durante i giorni di EICMA 2026.

Argento e blu ispirato alla Ducati 750 SS del 1979

Dal Mugello alla vita di tutti i giorni

Tre delle quattro grafiche utilizzate da Piquadro derivano direttamente dalla Collezione 100, la serie speciale svelata al Circuito del Mugello e composta da dieci modelli realizzati in appena 100 unità numerate ciascuno. A completare il quadro c'è poi la livrea della Superleggera V4 Centenario Tricolore, anch'essa prodotta in tiratura limitatissima di 100 esemplari e punto d'arrivo assoluto tra le stradali ad altissime prestazioni.

Ecco come le moto storiche del marchio hanno dato forma ai dettagli di questi quattro zaini:

Nero e oro (Streetfighter V4 S 100): prende le mosse dalla 900 Sport Desmo Darmah del 1979 , riportando in auge il sapore delle corse anni '70 e '80 insieme all'iconica testa di tigre .

California Hot Rod (XDiavel V4 100): omaggia la mitica 750 Super Sport con cui Cook Neilson conquistò la vittoria a Daytona nel 1977 .

Stile Pantah (Multistrada V4 RS 100): riprende i tratti della 500 SL Pantah del 1979 , pietra miliare tecnica che portò al debutto il telaio a traliccio e il primo motore Pantah.

Tricolore (Superleggera V4 Centenario Tricolore): si rifà alla 750 F1 portata al successo da Marco Lucchinelli nella Battle of the Twins a Daytona nel 1986.

Il Tricolore ispirato alla Ducati 750 F1 del 1986

Non solo

La partnership tra i due marchi bolognesi non si esaurisce con i modelli celebrativi. La collaborazione si espande infatti a una linea continuativa di trolley, zaini e accessori da viaggio pensati per l'uso quotidiano e per il lavoro, dove la funzionalità di Piquadro incontra l'impostazione stilistica Ducati.

Come sottolineato dall'AD Ducati Claudio Domenicali e dal CEO di Piquadro Marco Palmieri, l'obiettivo comune è stato quello di prendere cent'anni di heritage meccanico e trasformarli in oggetti da utilizzare tutti i giorni. Se vuoi vederle dal vivo, le quattro Special Edition sono già arrivate nelle boutique monomarca Piquadro, mentre i dettagli sulle moto della Collezione 100 sono consultabili sui canali ufficiali Ducati.

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