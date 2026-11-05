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Durante EICMA 2026, Ducati presenta 4 nuovi zaini realizzati con Piquadro

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2 ore fa - Durante EICMA 2026, Ducati presenta 4 nuovi zaini realizzati con Piquadro

Ducati e Piquadro lanciano 4 zaini Special Edition ispirati alle livree del Centenario. Scoprili nelle boutique Piquadro.
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Nell’anno del suo Centenario, la casa di Borgo Panigale trova un altro modo per trasferire la propria storia dalle pedane dei gioielli su due ruote alla vita di tutti i giorni. Dalla collaborazione tra Ducati e Piquadro nascono infatti quattro zaini Special Edition, accessori che riprendono direttamente i colori e la grafica di quattro livree iconiche di modelli del passato, reinterpretate dal marchio sulle moto di ultimissima generazione.

La gamma è stata svelata nello store Piquadro di Corso Matteotti a Milano, con un evento organizzato proprio durante i giorni di EICMA 2026.

Argento e blu ispirato alla Ducati 750 SS del 1979

Dal Mugello alla vita di tutti i giorni

Tre delle quattro grafiche utilizzate da Piquadro derivano direttamente dalla Collezione 100, la serie speciale svelata al Circuito del Mugello e composta da dieci modelli realizzati in appena 100 unità numerate ciascuno. A completare il quadro c'è poi la livrea della Superleggera V4 Centenario Tricolore, anch'essa prodotta in tiratura limitatissima di 100 esemplari e punto d'arrivo assoluto tra le stradali ad altissime prestazioni.

Ecco come le moto storiche del marchio hanno dato forma ai dettagli di questi quattro zaini:

  • Nero e oro (Streetfighter V4 S 100): prende le mosse dalla 900 Sport Desmo Darmah del 1979, riportando in auge il sapore delle corse anni '70 e '80 insieme all'iconica testa di tigre.

  • California Hot Rod (XDiavel V4 100): omaggia la mitica 750 Super Sport con cui Cook Neilson conquistò la vittoria a Daytona nel 1977.

  • Stile Pantah (Multistrada V4 RS 100): riprende i tratti della 500 SL Pantah del 1979, pietra miliare tecnica che portò al debutto il telaio a traliccio e il primo motore Pantah.

  • Tricolore (Superleggera V4 Centenario Tricolore): si rifà alla 750 F1 portata al successo da Marco Lucchinelli nella Battle of the Twins a Daytona nel 1986.

Il Tricolore ispirato alla Ducati 750 F1 del 1986

Non solo

La partnership tra i due marchi bolognesi non si esaurisce con i modelli celebrativi. La collaborazione si espande infatti a una linea continuativa di trolley, zaini e accessori da viaggio pensati per l'uso quotidiano e per il lavoro, dove la funzionalità di Piquadro incontra l'impostazione stilistica Ducati.

Come sottolineato dall'AD Ducati Claudio Domenicali e dal CEO di Piquadro Marco Palmieri, l'obiettivo comune è stato quello di prendere cent'anni di heritage meccanico e trasformarli in oggetti da utilizzare tutti i giorni. Se vuoi vederle dal vivo, le quattro Special Edition sono già arrivate nelle boutique monomarca Piquadro, mentre i dettagli sulle moto della Collezione 100 sono consultabili sui canali ufficiali Ducati.

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Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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