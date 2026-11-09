Moto Guzzi The Trip sfida Triumph e Royal Enfield: il confronto tecnico

Con la nuova Moto Guzzi The Trip, presentata a EICMA 2026, il marchio dell'Aquila di Mandello del Lario entra in un territorio nuovo. Una roadster da 500 cc, con bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, quasi 48 CV e un'estetica che mescola richiami classici e soluzioni contemporanee, pensata per avvicinare nuovi clienti (con meno potere d'acquisto) in Italia e non solo. Una moto pensata per essere accessibile nell'utilizzo quotidiano, ma senza rinunciare a una buona dose di carattere e allo stile Guzzi.

Il segmento in cui si inserisce è particolarmente interessante, soprattutto per chi possiede la patente A2 e cerca una moto di media cilindrata senza dover necessariamente rinunciare allo stile. Tra le concorrenti più dirette abbiamo individuato due modelli: Triumph Speed 400 e Royal Enfield Guerrilla 450. Tre roadster dal look retrò, accomunate dal raffreddamento a liquido e da una potenza inferiore ai 48 CV, ma con soluzioni tecniche piuttosto differenti. La Guzzi punta su un bicilindrico parallelo, Triumph e Royal Enfield rispondono con due monocilindrici di cilindrata differente. Vediamo come cambiano motore, prestazioni, ciclistica e dotazioni.

MOTO GUZZI THE TRIP: BICILINDRICO DA QUASI 48 CV

Moto Guzzi The Trip 500

La novità più importante della The Trip è sicuramente il motore. Per questa nuova generazione, Moto Guzzi ha scelto di abbandonare temporaneamente il tradizionale bicilindrico a V trasversale in favore di un bicilindrico parallelo da 457 cc, raffreddato a liquido e con manovellismo a 270°. La base è quella Aprilia, ma in Guzzi hanno lavora per conferire un carattere meno ''appuntito'', più in linea con la tipologia di moto.

La potenza massima raggiunge i 47,6 CV, mentre la coppia si attesta a 43,5 Nm a 6.500 giri/min. Un dato interessante soprattutto considerando che, secondo quanto dichiarato dalla Casa, l'82% della coppia è già disponibile a 3.000 giri/min. Una caratteristica che dovrebbe favorire la ripresa ai bassi regimi e rendere la moto piacevole anche nel traffico.

Il peso dichiarato è di 180 kg in ordine di marcia, con un'altezza della sella di 790 mm. Per chi desidera una posizione ancora più accessibile sono disponibili anche sedute alternative da 770 e 820 mm. Il serbatoio, realizzato in metallo, ha una capacità di 15 litri.

La ciclistica si basa su un telaio a traliccio in tubi d'acciaio, forcella da 41 mm e monoammortizzatore laterale, entrambi regolabili nel precarico. L'impianto frenante prevede un disco anteriore da 320 mm con pinza ad attacco radiale e un disco posteriore da 220 mm, con ABS a doppio canale.

Interessante anche la dotazione elettronica, che comprende acceleratore Ride-by-Wire, tre modalità di guida (Road, Sport e Rain), controllo di trazione e strumentazione TFT circolare da 3,6 pollici con connettività. Navigazione a pittogrammi e Quick Shifter sono invece disponibili come accessori.

TRIUMPH SPEED 400: LEGGERA E COMPATTA

Triumph Speed 400 2024

La Triumph Speed 400 è probabilmente la proposta che meglio interpreta il concetto di modern classic in dimensioni compatte. Linee ispirate alla tradizione Triumph, faro anteriore circolare e serbatoio dalle forme morbide e una posizione di guida naturale sono gli elementi che caratterizzano la roadster inglese.

A spingerla troviamo un monocilindrico da 398,15 cc, raffreddato a liquido, con distribuzione DOHC a quattro valvole. La potenza massima è di 40 CV a 8.000 giri/min, mentre la coppia raggiunge 37,5 Nm a 6.500 giri/min. Numeri sensibilmente inferiori rispetto alla Moto Guzzi, che può contare su quasi 8 CV in più e 6 Nm aggiuntivi.

La Speed 400 si distingue però per il peso contenuto: 170 kg in ordine di marcia, 10 kg in meno rispetto alla The Trip. L'altezza della sella è identica, 790 mm, mentre il serbatoio ha una capacità di 13 litri.

Sul fronte ciclistico troviamo un telaio in acciaio con forcellone in alluminio, forcella rovesciata Big Piston da 43 mm e monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico. La frenata è affidata a un disco anteriore da 300 mm con pinza radiale a quattro pistoncini e a un disco posteriore da 230 mm.

La dotazione comprende acceleratore elettronico, controllo di trazione disinseribile, frizione antisaltellamento e ABS. La strumentazione abbina un tachimetro analogico a un display LCD multifunzione.

ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450: IL MONOCILINDRICO SHERPA

Nuova Royal Enfield Guerrilla 450 Apex

La terza protagonista è la Royal Enfield Guerrilla 450, della famiglia indiana è quella più in linea con lo stile classico reinterpretato in maniera più muscolosa e moderna. Il design è caratterizzato da un serbatoio importante, un faro circolare e proporzioni compatte, con un'impostazione che privilegia la guida su strada, specialmente nella versione Apex, la più stradale.

Il motore è il monocilindrico Sherpa da 451,65 cc, raffreddato a liquido, con distribuzione DOHC a quattro valvole. La potenza massima è di 40 CV a 8.000 giri/min, mentre la coppia raggiunge 40 Nm a 5.500 giri/min. Rispetto alla Triumph, la Guerrilla offre quindi 2,5 Nm in più, mentre rispetto alla Guzzi rimane indietro sia per potenza sia per coppia. Il monocilindrico punta però su una buona disponibilità di spinta ai regimi medio-bassi, caratteristica che ben si adatta all'utilizzo stradale. Il peso in ordine di marcia è di 184 kg, con un'altezza della sella di 780 mm. Il serbatoio ha una capacità di 11 litri, il più piccolo tra le tre moto.

La ciclistica utilizza un telaio in acciaio, forcella telescopica da 43 mm e monoammortizzatore posteriore con leveraggio. L'impianto frenante prevede un disco anteriore da 310 mm e uno posteriore da 270 mm, con ABS a doppio canale.

Sul fronte tecnologico troviamo acceleratore Ride-by-Wire, modalità di guida Sport e Street e strumentazione digitale. Nelle versioni equipaggiate con Tripper Dash è disponibile anche la navigazione integrata e la connettività con lo smartphone.

MOTO GUZZI THE TRIP VS TRIUMPH SPEED 400 VS ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450: LA TABELLA TECNICA

Mettiamo ora a confronto i numeri delle tre protagoniste, partendo da motore e prestazioni per arrivare a dimensioni, pesi e ciclistica.

Caratteristiche Moto Guzzi The Trip Triumph Speed 400 Royal Enfield Guerrilla 450 Motore Bicilindrico parallelo Monocilindrico Monocilindrico Cilindrata 457 cc 398,15 cc 451,65 cc Raffreddamento Liquido Liquido Liquido Distribuzione DOHC, 4 valvole DOHC, 4 valvole Potenza 47,6 CV 40 CV 40 CV Regime potenza 9.400 giri/min 8.000 giri/min 8.000 giri/min Coppia 43,5 Nm 37,5 Nm 40 Nm Regime coppia 6.500 giri/min 6.500 giri/min 5.500 giri/min Cambio 6 marce 6 marce 6 marce Trasmissione finale Catena Catena Catena Peso in ordine di marcia 180 kg 170 kg 184 kg Altezza sella 790 mm 790 mm 780 mm Serbatoio 15 litri 13 litri 11 litri

Ciclistica e freni

Caratteristiche Moto Guzzi The Trip Triumph Speed 400 Royal Enfield Guerrilla 450 Telaio Traliccio in acciaio Acciaio Tubolare in acciaio Forcella 41 mm USD 43 mm Telescopica 43 mm Sospensione posteriore Mono laterale Monoammortizzatore Mono con leveraggio Disco anteriore 320 mm 300 mm 310 mm Disco posteriore 220 mm 230 mm 270 mm ABS Doppio canale Doppio canale Doppio canale

I dati di peso sono riferiti alle moto in ordine di marcia.

CONCLUSIONI: LA MOTO GUZZI PARTE CON PIÙ CAVALLI, MA NON SOLO

Guardando la tabella, la nuova Moto Guzzi The Trip si presenta con numeri interessanti. È la più potente delle tre, ha la coppia massima più elevata e può contare su un'architettura bicilindrica che la distingue nettamente dalle due concorrenti. Anche il serbatoio da 15 litri è un elemento a suo favore per chi pensa di utilizzare la moto non soltanto in città.

La Triumph Speed 400 risponde con una formula differente: è la più leggera del confronto, ha dimensioni compatte e una dotazione ciclistica di buon livello. I suoi 40 CV sono sufficienti per un utilizzo quotidiano e per divertirsi sulle strade extraurbane, anche se sulla carta deve cedere qualcosa alle altre due sul fronte delle prestazioni.

La Royal Enfield Guerrilla 450 si colloca a metà strada. Ha un monocilindrico dalla cilindrata generosa, una coppia superiore a quella della Triumph e una posizione di guida leggermente più bassa. Paga però qualcosa sul fronte del peso e della capacità del serbatoio.

La partita, comunque, non si giocherà soltanto sui cavalli. Il prezzo sarà uno degli elementi decisivi per capire il posizionamento della nuova Moto Guzzi rispetto a due concorrenti già presenti sul mercato. The Trip arriverà nelle concessionarie a inizio 2027, ma al momento il listino italiano non è ancora stato comunicato, nonostante le voci di corridoio parlino di prezzo competitivo.

VEDI ANCHE

Tags