Moto Guzzi, offerte di novembre 2026: V7 da 99 euro al mese

Moto Guzzi è stata tra le protagoniste a EICMA 2026 con il debutto della nuova The Trip, moto che presto arriverà sul mercato ma, intanto, l'azienda propone una serie di offerte sulla sua gamma in questo mese di novembre 2026.

I vantaggi clienti di Moto Guzzi per novembre 2026

Partiamo dalla Moto Guzzi V7 che si potrà avere con 750 euro di vantaggi (bonus da utilizzare per accessori originali, abbigliamento tecnico o sconto) a partire da 99 euro al mese (TAN 4,98%, TAEG 8,74%).

Per chi cerca invece la Moto Guzzi V85, l'offerta prevede un vantaggio di 1.500 euro. La moto si potrà avere con rate da 139 euro (TAN 5,98%, TARG 9,21%).

Moto Guzzi V85 TT

Andiamo avanti perché sulla Moto Guzzi V100 Mandello l'offerta prevede 1.500 euro di vantaggi. Con finanziamento rate da 169 euro (TAN 5,98%, TAEG 8,86%). Infine, sulla Moto Guzzi Stelvio è attiva un'offerta che propone sempre 1.500 euro di vantaggi. La moto si potrà mettere nel garage di casa con rate da 169 euro al mese (TAN 5,99%, TAEG 8,69%).

Oltre a tutto questo, sulla gamma Moto Guzzi già immatricolata disponibile in concessionaria sarà possibile usufruire di proposte finanziarie dedicate. Con Dreamride Classic Zero sarà possibile acquistare una nuova Moto Guzzi in 24 mesi con TAN 0,00% oppure puoi usufruire di Dreamride Classic, la soluzione con durata fino a 36 mesi e TAN a 2,99%.

Fino al 15 dicembre è attiva l'offerta Check&Ride Winter Edition che permette di prenotare ed effettuare un check-up gratuito della moto.

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