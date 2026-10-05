QJ Motor Italia: nuovo Sales & Marketing Director per rafforzare la posizione sul mercato

QJ Motor Italia rafforza la propria struttura italiana con l’ingresso di Gaetano Vasques, che assume il ruolo di responsabile Sales & Director della filiale. Una nomina che arriva a circa tre anni dall’arrivo del marchio cinese sul mercato italiano, dove oggi è presente con una gamma di oltre 20 modelli tra moto e scooter.

Vasques porta con sé una lunga esperienza nel settore delle due ruote. Dopo gli inizi in Aprilia come Zone Manager, ha trascorso circa dieci anni in BMW Motorrad, occupandosi di Dealer Network & Business Management, per poi ricoprire il ruolo di Sales Manager in Triumph Motorcycles.

Nel nuovo incarico seguirà le attività commerciali e marketing di QJ Motor in Italia, con particolare attenzione allo sviluppo della rete di concessionari e al consolidamento della presenza del marchio sul mercato.

«Ho trovato un team giovane, affiatato e con una grande voglia di fare», ha commentato Vasques. «Stiamo lavorando per potenziare ulteriormente l’organico della filiale e rafforzare i servizi dedicati alla rete dei concessionari».

L'ingresso del nuovo responsabile si inserisce quindi nella fase di crescita di QJ Motor Italy, che punta a consolidare la propria organizzazione e a sostenere l'espansione della gamma con una struttura commerciale più solida.

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