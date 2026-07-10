QJMotor SQ350: il ruota alta cinese iper-tecnologico messo alla prova

L'ennesimo scooter cinese pieno di compromessi? Non stavolta. Il protagonista di questo Cool Factor è il nuovo QJ Motor SQ350, ruota alta cinese che cresce in cilindrata e diventa la versione ammiraglia della famiglia SQ, dopo i modelli da 125 e 200 cm³ già passati sotto la nostra lente.

Il suo punto di forza si riassume in poche parole: dotazione praticamente completa di serie, ad un prezzo che vi diciamo in chiusura e che vale la pena tenere a mente fin da subito.

Design e qualità costruttiva

QJ Motor SQ350: 3/4 anteriore

Nel segmento scooter il design non lascia troppo spazio alla fantasia, ma QJ ha scelto una strada diversa rispetto a diversi competitor bestseller che mantengono un family feeling marcato tra i vari modelli. Sull'SQ350 il linguaggio estetico cambia: le forme restano eleganti ma guadagnano un pizzico di sportività in più, con frontale e posteriore ridisegnati rispetto ai fratelli minori.

La sagoma resta comunque quella classica di uno scooter a ruota alta con cerchi da 16'', quindi snella e slanciata. Sul fronte della qualità costruttiva le plastiche convincono anche al tatto: non scricchiolano e i blocchetti sono realizzati con cura.

Motore e ciclistica

QJ Motor SQ350: ben a punto la trasmissione

Sotto la nuova carrozzeria batte un monocilindrico quattro tempi da 330 cm³, raffreddato a liquido, con distribuzione a singolo albero a camme in testa e quattro valvole per cilindro. La scheda tecnica recita: 29,2 CV a 7.500 giri/min e 31,5 Nm a 5.250 giri/min.

Sul fronte ciclistico lo schema è quello tradizionale da scooter: forcella telescopica all'anteriore e coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico al posteriore. L'impianto frenante è Nissin, ben dimensionato, con ABS di serie come previsto per legge e controllo di trazione disinseribile.

Il peso in ordine di marcia è di 172 kg, che nonostante la cilindrata lo rende agile e maneggevole nel traffico. L'altezza sella è di 750 mm dal suolo, sotto la media di categoria. Entrambe le ruote montano pneumatici da 16 pollici.

Dotazione di serie: il vero Cool Factor

QJ Motor SQ350: il TFT ha navigazione e mirroring

Ma il valore aggiunto del nuovo SQ350 non sta tanto nella scheda tecnica, quanto nella dotazione di serie completissima: parabrezza e paramani sono inclusi nel prezzo, così come tutto il resto che segue:

Accensione keyless ibrida — Sistema simile a quello già visto sul QJ Ford 4.0 Zero: una schedina in stile bancomat va avvicinata a un sensore, in modalità contactless, per attivare il keyless. Non è ancora un keyless ''classico'' a prossimità continua, ma il sistema funziona bene nell'uso quotidiano.

Bauletto Shad da 39 litri — Compreso nel prezzo, ospita un casco jet o un demi-jet. Il sottosella, penalizzato dalla doppia ruota da 16'', non offre invece molto spazio: entra solo un demi-jet di piccole dimensioni, ma resta comunque sfruttabile per riporre un antipioggia o una borsa.

Pedana piatta con gancio portaborse — Punto di forza ergonomico: il sistema d'accensione e il tappo del serbatoio sono posizionati lateralmente sul retroscudo, così la pedana resta completamente piatta e sfruttabile, senza obbligare a una posizione di guida rannicchiata come accade su altri modelli dove la pedana si ''alza'' per fare spazio a un vano portaoggetti.

Strumentazione TFT a colori — Il colpo scenografico dell'SQ350. Si collega tramite l'app Carbit Ride offrendo navigazione cartografica direttamente sullo schermo, oppure supporta il mirroring dello smartphone per usare Google Maps, Waze o altre app.

Dashcam anteriore — Integrata di serie, richiede il download di un'app gratuita e la registrazione per attivare tutte le funzionalità tipiche di una dashcam.

Prova su strada

Partiamo dall'ergonomia, che convince fin da subito. La sella è bassa e piuttosto larga al cavallo, ma permette comunque di toccare terra con tutta la pianta del piede anche con la gamba leggermente piegata (per riferimento, sono alto 1,74 m). La pedana piatta è ben sfruttabile per diverse posizioni dei piedi. Il manubrio è abbastanza largo per essere un ruota alta, garantendo una sensazione di controllo superiore ad alcuni competitor nelle manovre senza risultare ingombrante nel traffico.

Prestazioni al vertice

QJ Motor SQ350: le prestazioni brillanti del motore lo rendono adatto anche a tangenziali e autostrade

Ed è proprio qui che l'SQ350 si distingue dalla maggior parte dei ruota alta di cilindrata medio-grande, spesso scelti per la città ma penalizzati fuori, tra tangenziali e autostrade. Le prestazioni del motore, ai vertici della categoria come già osservato sui fratelli 125 (qui in comparativa con il Voge Sfida) e 200, rendono questo scooter una valida alternativa anche per chi si sposta quotidianamente dalla periferia al centro città. 120-130 km/h si raggiungono con facilità e si mantengono con buona stabilità, grazie anche alle doppie ruote da 16'' che offrono più tenuta alla velocità e un riparo maggiore nella stagione fredda.

In città è a suo agio

In città lo scooter si destreggia bene, con un ottimo raggio di sterzata che permette di infilarsi ovunque, e un comfort nella media su buche, dossi e pavé. Gli aiuti alla guida sono tarati bene: l'ABS non risulta invasivo, mentre il controllo di trazione, non essendo abbinato a un sistema Ride by Wire, interviene con tempi non particolarmente precisi, votato più alla sicurezza che alla performance.

Fuori città

Sul fronte comfort, dopo un utilizzo prolungato anche extraurbano, la situazione a bordo resta soddisfacente. Lo spazio per il passeggero è quello classico da ruota alta, adeguato per tragitti brevi o medi. In piega, sempre grazie alla doppia ruota da 16'', la discesa risulta quasi motociclistica — ovviamente nei limiti di gomme da scooter, con un anteriore in sezione 110 che comunque garantisce un buon appoggio anche fuori dal contesto urbano.

Consumi: nel percorso di prova, con andatura abbastanza spedita, la media registrata è stata di 32 km con un litro di carburante, con margine di miglioramento per chi guida in modo più tranquillo.

Prezzo e conclusioni

QJ Motor SQ350: la vista laterale

Il QJ Motor SQ350 viene proposto a 4.790 €, prezzo che comprende tutta la dotazione descritta: parabrezza, paramani, bauletto Shad da 39 litri, strumentazione TFT connessa e dashcam.

Considerando l'equipaggiamento completo di serie, le prestazioni ai vertici di categoria e una dinamica di guida che se la cava bene sia in città che fuori, l'SQ350 è uno scooter polivalente che merita attenzione, in particolare per chi ha un budget limitato ma non vuole rinunciare a niente.

LA PROVA IN VIDEO

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