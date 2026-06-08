La QJMotor SRV 600 cambia marcia da sola: in arrivo la versione automatica

Le trasmissioni automatizzate stanno trovando progressivamente sempre più spazio anche tra le moto. A quanto pare, anche QJMotor è interessata a questa tecnologia o almeno così traspare dai documenti di omologazione della Cina della SRV 600 V4. Vero, per molti motociclisti, cambiare marcia è parte integrante dell'esperienza di guida, ma è evidente che una minoranza sempre più numerosa apprezza l'idea di una trasmissione automatizzata.

Arriva il cambio automatico?

La SRV 600 V4 è entrata a far parte della gamma internazionale del marchio di recente, arrivando sul mercato europeo lo scorso anno. A quanto pare, in Cina sono stati omologati due nuovi modelli che sono stati dotati di un cambio automatico. La gamma comprende quindi due modelli distinti, entrambi con la stessa denominazione SRV 600 V4. Il primo è una cruiser dallo stile più tradizionale, con un faro circolare dotato di un LED centrale stilizzato circondato da un anello di luci diurne e una coda lunga con parafango posteriore curvo. La seconda variante si ispira alla Harley-Davidson Fat Bob, con un faro a LED dalle forme più schiacciate, una sezione posteriore corta di ispirazione sportiva e un serbatoio del carburante più spigoloso.

QJMotor SRV 600 V4 cambio automatico

Dal punto di vista meccanico, le due moto sono sostanzialmente identiche, con lo stesso telaio in acciaio, forcella a steli rovesciati e sospensione posteriore a doppio ammortizzatore, oltre a ruote da 16 pollici. Il motore V4 utilizzato in entrambi i modelli ha una cilindrata di 561 cc e sviluppa una potenza dichiarata di 68 CV a 10.500 giri al minuto. La vera novità dei nuovi modelli aggiornati, tuttavia, è ovviamente la trasmissione.

Le foto che accompagnano i documenti di omologazione mostrano pedane al posto dei poggiapiedi presenti sui modelli esistenti. Non c'è quindi traccia del cambio. Invece, sul manubrio troviamo un sistema, una sorta di leva a ''paletta'', che permette di gestire la trasmissione. Possiamo immaginare che sia presente anche una modalità d'uso 100% automatica, simile ad altri cambi automatizzati, come troviamo nei modelli Y-AMT di Yamaha. La potenza viene trasmessa alla ruota posteriore tramite una trasmissione finale a cinghia.

La presenza di un serbatoio del fluido accanto alla leva sul manubrio sinistro suggerisce quasi certamente che aziona il freno posteriore. Ciò significa che, proprio come su uno scooter, non ci sono comandi a pedale: solo il freno anteriore sul manubrio destro, quello posteriore sul manubrio sinistro e un semplice acceleratore a manopola.

E quando arriverà?

Bella domanda a cui ancora non c'è una risposta precisa. I documenti di omologazione fanno capire che il progetto di QJMotor sia oramai in fase avanzata. Possibile che ne sapremo di più con l'avvicinarsi dell'appuntamento di EICMA.

Fonte: Cycle World

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