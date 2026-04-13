QJMotor prepara un nuovo maxi scooter bicilindrico

QJMotor sta lavorando a un maxi scooter che dovrebbe debuttare nel 2026. Disporrà di un motore bicilindrico da 550 cc e dovrebbe chiamarsi QJMotor Fort 600. In realtà, in Cina il nome sarebbe Fort 550 GS, ma la versione per l'esportazione è presentata come Fort 600.

Motore bicilindrico da oltre 50 CV

Il motore bicilindrico parallelo della QJMotor Fort 600 in Cina è omologato con una potenza massima di 42 kW (57 CV). Sul mercato europeo sarà ovviamente conforme allo standard Euro 5+ e pare che la potenza massima possa essere leggermente inferiore e cioè 54 CV a 7.500 giri/min. Si attendono, comunque, maggiori informazioni. QJMotor Fort 600 dovrebbe raggiungere una velocità massima di oltre 160 km/h, precisamente 165 km/h secondo i dati per il mercato cinese. Ci sarà un CVT con trasmissione finale a cinghia dentata. Questo maxi scooter disporrà anche di un telaio e un forcellone in alluminio.

Parlando della ciclistica, QJMotor Fort 600 potrà contare su di una forcella telescopica a steli rovesciati all'anteriore e ruote da 15 pollici sia all'anteriore e sia al posteriore. Pneumatici 120/70 R 15 davanti e 160/60 R 15 dietro. La scheda tecnica parla poi di due freni a disco all'anteriore, apparentemente dotati di pinze Brembo a quattro pistoncini ad attacco radiale abbinate all'ABS Bosch. Anche al posteriore troveremo un freno a disco. Serbatoio da 14 litri, un peso da 224 kg e un'altezza da sella pari a 75 cm, secondo quanto dichiarato dal produttore.

QJMotor Fort 600

Si prevede inoltre che questo maxi scooter possa essere dotato di un schermo a colori per la strumentazione con supporti per la connettività smartphone e navigatore. La dotazione dovrebbe includere pure manopole e sella riscaldate per un miglior comfort. In Cina potrebbero essere rese disponibili anche telecamere anteriori e posteriori.

Quando arriva

I documenti cinesi relativi al nuovo QJMotor Fort 600 (o Fort 550 GS) parlano di tre varianti di modello. Quando in Europa? Per il momento non ci sono ancora informazioni precise in merito. Non rimane che attendere.

Fonte: Motorrad

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/04/2026