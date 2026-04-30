QJMotor SRK 1051: una nuova naked da oltre 140 CV in arrivo

QJMotor SRK 921 è da poco arrivata sul mercato europeo. A quanto pare, QJMotor ha già pronta l'erede che a questo punto potrebbe arrivare nel Vecchio Continente nel corso del 2027: si tratta della nuova QJMotor SRK 1051. Modello che si caraterizza sempre per lo stile sviluppato da C-Creative, lo studio guidato da Giovanni Castiglioni. Con una cilindrata di 1.051 cc, la nuova moto può contare sul motore 4 cilindri della QJ Motor SRK 1051 RR in grado di erogare oltre 140 CV. L'unità è già conforme allo standard Euro5+ e sebbene i numeri siano importanti, siamo comunque lontani dalle potenze delle hyper naked.

QJMotor SRK 1051

Le specifiche tecniche

La nuova QJMotor SRK 1051 adotta un telaio a traliccio in acciaio con componenti in alluminio, un forcellone monobraccio in alluminio, un mono posteriore e una forcella telescopica a steli rovesciati all'anteriore. Per la ciclistica, l'azienda cinese si affida al suo partner Marzocchi che fornisce anche l'ammortizzatore di sterzo. L'impianto frenante è fornito dall'italiana Brembo. Per il resto, la dotazione include pure il controllo di trazione, il cruise control e un quickshifter bidirezionale per cambiare marcia, sia in salita che in scalata, senza utilizzare la leva della frizione. Di serie anche un ampio display TFT con indicatori di pressione pneumatici, una porta USB e connettività. Il serbatoio è da 15 litri, mentre il peso della moto si aggira attorno a quota 220 kg.

QJMotor SRK 1051

Arriva nel 2027?

Per il momento ancora non ci sono informazioni ufficiali. Tuttavia come accennato all'inizio, la QJMotor SRK 921 sta arrivando adesso sul mercato europeo. Possiamo quindi immaginarci un debutto dl nuovo modello nel corso del prossimo anno. Pesto per parlare dei prezzi ma visto il listino della 921, il nuovo modello potrebbe superare quota 10 mila euro. Non rimane che attendere novità.

Fonte: Motorrad

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/04/2026