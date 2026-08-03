QJMotor SRV 600 V4 AMT, la cruiser V4 che cambia marcia da sola

Le trasmissioni automatizzate piacciano sempre di più e progressivamente stanno trovando posto su di un numero crescente di moto. Circa un mese fa scrivevamo che erano emersi i documenti di omologazione di una nuova QJMotor SRV 600 V4 dotata appunto di una trasmissione automatizzata. Modello che adesso ha fatto da poco il suo debutto contestualmente alla nuova SRK 421S.

La nuova SRV 600 V4 AMT

Essendo una delle poche cruiser con motore V4 disponibili sul mercato cinese, la SRV 600 V4 AMT si distingue per la sua trasmissione particolare. A differenza delle motociclette tradizionali che richiedono l'azionamento manuale della frizione e il cambio a pedale, il sistema AMT gestisce automaticamente l'innesto della frizione e i cambi di marcia, rendendo più fluida e piacevole la guida. Secondo l'azienda, il sistema AMT 4.1 è in grado di effettuare un cambio di marcia in meno di 100 millisecondi.

QJMotor SRV 600 V4 AMT

Il sistema offre tre modalità di guida: Economy, Sport e Manual. Include inoltre due strategie di cambio marcia e funzioni aggiuntive per rendere l'esperienza di guida della cruiser ancora più piacevole.

QJMotor SRV 600 V4 AMT continua a utilizzare il motore V4 da 561 cc raffreddato a liquido che eroga 68 CV a 10.500 giri/min e 54 Nm di coppia a 8.000 giri/min. Per esaltare il carattere del motore V4, l'azienda cinese ha sviluppato un nuovo sistema di scarico a quattro uscite sfalsate e ha ottimizzato l'acustica dello scarico, creando un suono del motore più profondo.

Il telaio e la dotazione tecnica rimangono sostanzialmente invariati rispetto alla versione con cambio manuale, inclusi le sospensioni anteriori Marzocchi, le pinze freno radiali a quattro pistoncini, l'ABS a doppio canale, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici e la connettività per smartphone. Grazie al sistema AMT, la SRV 600 V4 AMT adotta una configurazione di guida rivista. Non c'è infatti la classica leva a pedale per il cambio, mentre il manubrio sinistro integra i comandi della trasmissione e i pulsanti per la selezione delle modalità di guida. Il peso è d 224 kg.

Prezzo

In Cina, la nuova QJMotor SRV 600 V4 AMT costa 32.999 yuan che sono circa 4.240 euro.

Fonte: Mega Chinamotor

VEDI ANCHE

Tags