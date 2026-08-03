QJMotor SRK 421S, la piccola sportiva 4 cilindri punta davvero in alto

Il 27 luglio, QJMotor ha tenuto a Wenling, nella provincia di Zhejiang, in Cina, l'evento di lancio dei nuovi prodotti 2026. Tra le novità più interessanti, c'è la nuova sportiva SRK 421S.

Una piccola 4 cilindri per divertirsi

QJMotor SRK 421S è una versione ampiamente migliorata della SRK 421 e sarà proposta sul mercato cinese in due allestimenti. Rispetto al modello precedente, la nuova sportiva presenta un design più affilato e aggressivo. Il nuovo look è decisamente accattivante, dominato dalla presenza di ampie alette sulla carena che diventano un elemento distintivo. A disegnare la nuova moto ci ha pensato il noto designer Adrian Morton che può vantare un curriculum davvero molto ampio.

QJMotor SRK421S

Il frontale incorpora un sistema di illuminazione a LED a quattro lenti che va a creare un caratteristico aspetto a doppio faro. Nella parte posteriore, la coda della moto è così sottile da essere quasi impercettibile, con prese d'aria per consentire il passaggio del flusso d'aria e un fanale posteriore a forma di X. Ogni dettaglio è stato studiato nei minimi particolari. Per esempio, gli specchietti retrovisori presentano due prese d'aria sopra e sotto la striscia LED degli indicatori di direzione, per convogliare l'aria attraverso il corpo dello specchietto e ridurre così la resistenza al vento.

Motore

QJMotor SRK 421S adotta un motore 4 cilindri da 421 cc in grado di erogare 77,5 CV a 14.000 giri/min e 39 Nm di coppia a 13.000 giri/min, con un regime massimo di 14.500 giri/min. Per esaltare il carattere del motore a quattro cilindri ad alti regimi, l'azienda ha riprogettato l'impianto di scarico. La moto pesa 177 kg e può contare su di un cruscotto digitale da 6,2 pollici. Il modello SRK421S è offerto in due configurazioni con differenze sostanziali in termini di equipaggiamento.

QJMotor SRK421S

La versione Active utilizza un acceleratore tradizionale a cavo e componenti frenanti proprietari di QJMotor. Il tutto per contenere il prezzo. La versione Racing è dotata di acceleratore elettronico, impianto frenante Brembo e ammortizzatore posteriore Marzocchi con serbatoio a gas. L'acceleratore elettronico abilita inoltre ulteriori funzioni di guida, tra cui il quickshifter bidirezionale, il cruise control e tre modalità di guida: Standard, Power e Rain.

In ogni caso, entrambe le versioni adottano ammortizzatore di sterzo Marzocchi regolabile in 12 posizioni e ABS cornering.

Prezzo

QJMotor SRK 421S entra in competizione con modelli del calibro della Kawasaki Ninja ZX-4RR. I prezzi in Cina partono da 28.999 yuan che al cambio sono circa 3.700 euro.

Fonte: Australian Motorcycle News

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