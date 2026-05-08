Italjet Roadster 400 Founders Edition è un enorme successo: sold out in appena 46 minuti

L'esclusiva Italjet Roadster 400 Founders Edition è un grande successo. Di questo particolarissimo scooter ne abbiamo scritto pochi giorni fa, un modello caratterizzato da un look molto particolare, nato per offrire le linee intramontabili del passato, arricchite con le tecnologie più avanzate. L'azienda aveva raccontato che sarebbe stato prodotto in sole 777 unità. Bene, a quanto pare è piaciuto talmente tanto che ha fatto il tutto esaurito in meno di un'ora. Precisamente, i 777 esemplari numerati previsti, sono stati prenotati in 46 minuti. I preordini erano stati aperti il 4 maggio alle ore 11 sul sito Italjet.

Italjet Roadster 400 Founders Edition

Per chi non ha fatto a tempo, c'è una lista d'attesa

Italjet Roadster 400 Founders Edition piace molto e non solo in Italia. Infatti, la quota più alta delle prenotazioni non è arrivata dal nostro Paese ma dalle Filippine con il 18%. A seguire Germania (16%), poi Italia, Regno Unito ed Emirati Arabi (15%), e infine Giappone (10%). Chi non avesse fatto in tempo può comunque mettersi in coda perché è prevista una lista d'attesa nel caso qualcuno dovesse rinunciare al suo preordine valido. Pare però che la lista d'attesa conti già 1.000 iscritti a rimarcare ulteriormente il successo di questo modello.

Vedere il Roadster 400 Founders Edition andare sold out in meno di un'ora ha superato ogni nostra aspettativa. Abbiamo dato vita a uno scooter che vanta un'identità unica e un carattere esclusivo, e la risposta del mercato è stata immediata e travolgente. Un grazie sincero, da me e dal team Italjet, a tutte le 777 persone che hanno scelto di entrare a far parte della straordinaria storia del Roadster 400: un modello destinato a diventare una nuova icona della nostra azienda.

Così si è espresso Massimo Tartarini, Presidente e CEO di Italjet.

Italjet Roadster 400 Founders Edition

Motore monocilindrico

Ricordiamo brevemente le precise specifiche tecniche della Roadster 400 Founders Edition. Il cuore pulsante è un motore monocilindrico di 400 cc in grado di erogare 31 kW (41,5 CV) a 7.500 giri/min e 41,2 Nm di coppia a 6.000 giri/min. La ciclistica è affidata a sospensioni anteriori e posteriori Ohlins e c'è pure un impianto di scarico a doppia uscita Akrapovič. Per quanto riguarda, invece, l'impianto frenante, troviamo un doppio freno a disco anteriore da 280 mm e al posteriore un disco da 260 mm.

A quanto era offerta l'esclusiva Italjet Roadster 400 Founders Edition? 9.990 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/05/2026