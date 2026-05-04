Italjet Roadster 400 Founders Edition, tanto stile e grinta: ecco quanto costa

Italjet sta portanno sul mercato la Roadster 400 che avevamo visto a EICMA 2025. Un debutto molto speciale perché questo modello sarà disponibile nella Founders Edition che sarà realizzata in soli 777 esemplari, tutti numerati. La nuova Roadster 400 si caratterizza per offrire le linee intramontabili del passato, arricchite con le tecnologie più avanzate, in perfetta sintonia con la filosofia dell'azienda. Insomma, una reinterpretazione contemporanea dello scooter retrò.

Italjet Roadster 400 Founders Edition

Le specifiche tecniche

Sotto il proflo tecnico, Italjet Roadster 400 vanta un motore monocilindrico di 400 cc in grado di erogare 31 kW (41,5 CV) a 7.500 giri/min e 41,2 Nm di coppia a 6.000 giri/min. Lo scooter presenta un peso a secco di 151 kg e può vantare il sistema DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering) brevettato da Italjet. Si tratta di una soluzione per l'avantreno ispirata al monobraccio del Dragster e ottimizzato per garantire una maggiore versatilità. L'azienda spiega che ''DLAS migliora la precisione dello sterzo attraverso un meccanismo a forbice a due elementi, in cui l'elemento inferiore integra sia il perno ruota sia il supporto fisso del freno, permettendo di scegliere tra un assetto rigido e sportivo o una risposta più morbida e confortevole, e offrendo un'eccezionale precisione in curva senza sacrificare il comfort''.

Il design è molto particolare, con le fiancate ispirate alle turbine dei jet da combattimento che integrano le prese d'aria dei radiatori laterali del motore. Inoltre, la struttura e la maggior parte dei componenti esterni sono realizzati in acciaio e alluminio. Completano la dotazione cerchi a raggi in alluminio, sospensioni anteriori e posteriori Ohlins e un impianto di scarico a doppia uscita Akrapovič. Il sistema frenante prevede un doppio freno a disco anteriore da 280 mm e al posteriore un disco da 260 mm.

Italjet Roadster 400 Founders Edition

Prezzo

Due le colorazioni: Matt Anthracite e British Racing Green. Prezzo di 9.990 euro con consegne a partire da ottobre.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/05/2026