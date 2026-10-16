Royal Enfield Classic 650 125th Anniversary, l'edizione limitata si può ordinare: ecco il prezzo

Royal Enfield ha lanciato ufficialmente una nuova Classic 650 in edizione limitata, che unisce uno stile moderno all'ispirazione delle prime motociclette dell'azienda. Si tratta della Royal Enfield 125th Anniversary Edition Hypershift Classic 650 che può essere pre-ordinata a partire da oggi 16 ottobre 2026 attraverso il sito web dell'azienda. Le vendite vere e proprie partiranno dal 29 ottobre.

Un modello speciale per celebrare i 125 anni di Royal Enfield

Questa edizione speciale nata per celebrare i 125 anni del'azienda non è una novità in quanto era stata svelata un po' di tempo fa. Adesso, però, arriva la fase commerciale e possiamo scoprire pure il prezzo. Gli interessati dovranno affrettarsi in quanto la moto è proposta in serie limitata e cioè solamente 125 esemplari per Regione a livello globale (625 esemplari realizzati complessivamente).

Royal Enfield 125th Anniversary Edition Hypershift Classic 650

La nuova Classic 650 in edizione limitata si riconosce per una serie di dettagli esclusivi. Innanzitutto, la moto può contare sulla particolare finitura Hypershift che combina una base in ottone con sfumature dorate che cambiano in funzione della prospettiva dalla quale si osserva la moto.

Troviamo, poi, lo stemma 125 Years, dorato e con rilievo sul rosso, oltre una sella marrone ricamata. Le specifiche tecniche della Classic 650 non sono cambiate e quindi è presente un motore bicilindrico di 648 cc in grado di erogare 48 CV e 52 Nm.

Royal Enfield 125th Anniversary Edition Hypershift Classic 650

Prezzo

Chi intende acquistare la speciale Royal Enfield 125th Anniversary Edition Hypershift Classic 650, dovrà prepararsi a pagare 8.600 euro. Le moto saranno consegnate entro 120-180 giorni dalla data di prenotazione. La consegna sarà effettuata dal concessionario selezionato in fase di registrazione.

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