Royal Enfield Himalayan 440, successo oltre le attese. Domanda alle stelle: prenotazioni sospese

Royal Enfield ha portato al debutto da meno di un mese la nuova Himalayan 440. Moto sulla carta molto interessante che, però, sulla nostra strade non vedremo dato che è stata lanciata solamente per il mercato dell'India. A quanto pare, la nuova Himalayan 440 sta da subito ottenendo un clamoroso successo, tanto che Royal Enfield ha dovuto smettere di accettare nuovi ordini.

Stando a quanto raccontano i colleghi di Autocar India, la domanda ha assorbito quasi immediatamente circa sei mesi di produzione prevista. Ovviamente lo stop è solamente momentaneo. In una dichiarazione, Royal Enfield ha infatti affermato di essere al lavoro per aumentare la produzione al fine di soddisfare la domanda attuale e che le prenotazioni riapriranno non appena sarà raggiunta tale capacità aggiuntiva.

Himalayan 440, un successo clamoroso

Si tratta di una risposta davvero clamorosa a una moto che fa della semplicità e della concretezza i suoi punti di forza e forse è proprio per questo che sta piacendo molto. Dal punto di vista tecnico, la nuova Himalayan 440 di Royal Enfield adotta un motore monocilindrico da 443 cc raffreddato ad aria che eroga 25,4 CV, lo stesso della Scram 440, abbinato a un cambio a 6 rapporti. La moto può contare anche su di una ruota anteriore da 21 pollici, 200 mm di escursione della sospensione anteriore e 180 mm al posteriore.

Il prezzo è di 2,29 lakh di rupie che al cambio sono circa 2.100 euro. Royal Enfield non si attendeva un successo simile e adesso sta correndo ai ripari aumentando la produzione.

Niente Europa? A meno di sorprese pare di no ma chissà che questo clamoroso successo nel mercato casalingo non spinga i vertici dell'azienda a cambiare idea.

Fonte: Autocar India

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