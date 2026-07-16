Royal Enfield Shotgun 650 x Rough Crafts è super esclusiva: prenotazioni aperte

Quando Royal Enfield ha svelato la sua gamma 2026 lo scorso anno, l'attenzione era per modelli come la Bullet 650. Tra le altre novità degne di nota c'era anche una Shotgun 650 nera e oro, realizzata in collaborazione con Rough Crafts, uno dei più importanti preparatori della scena custom internazionale. Si tratta di un'edizione limitata di cui finalmente sono state aperte le prenotazioni. Gli interessati dovranno registrarsi entro il 27 luglio (cliccate qui) in quanto a partire dalle ore 19 del 27 luglio partiranno ufficialmente le vendite.

Una serie limitata: solo 100 esemplari in tutto il mondo

Il numero di esemplari in cui sarà prodotta l'esclusiva Shotgun 650 x Rough Crafts è estremamente ridotto. Royal Enfield ha confermato che la produzione sarà limitata a soli 100 esemplari numerati individualmente in tutto il mondo, equamente suddivisi tra Europa, Americhe, Asia-Pacifico e India. Ciò significa che l'Europa riceverà solo 25 moto in totale.

Royal Enfield Shotgun 650 x Rough Crafts

Questa edizione speciale sarà messa in vendita online con questo calendario:

27 luglio 2026 | EMEA | Ore 19:00 CET | 25 unità

28 luglio 2026 | Americhe | Ore 10:00 EST | 25 unità

29 luglio 2026 | APAC | Ore 19:00 AEDT | 25 unità

30 luglio 2026 | India | Ore 19:00 IST | 25 unità

Questa speciale moto in serie limitata trae ispirazione dalla Caliber Royale, una custom unica creata dal fondatore di Rough Crafts, Winston Yeh. La versione di produzione conserva gran parte delle caratteristiche viste sul prototipo. Questa versione esclusiva della Shotgun 650 si caratterizza per l'abbinamento delle colorazioni Gloss Jet Black e Matt Stealth Black, con dettagli in color oro. I cerchi, gli specchietti retrovisori neri alle estremità del manubrio, la sella trapuntata e i foderi della forcella dorati la distinguono dal modello standard.

Sul serbatoio troviamo poi la numerazione progressiva dell'edizione limitata. Tutti coloro che riusciranno ad acquistarla, riceveranno una stampa numerata in edizione limitata, realizzata in oro su fondo nero, raffigurante il bozzetto della Caliber Royale, disegnato e firmato da Winston Yeh.

Royal Enfield Shotgun 650 x Rough Crafts

Dal punto di vista tecnico, il cuore pulsante è un bicilindrico parallelo da 648 cc raffreddato ad aria e olio di Royal Enfield, capace di erogare 47 CV e 52,3 Nm di coppia.

Prezzo

Con soli 25 esemplari destinati all'Europa, è probabile che la domanda ecceda l'offerta. In ogni caso, l'esclusiva Shotgun 650 x Rough Crafts di Royal Enfield costa 10.400 euro.

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