Royal Enfield accelera: nuova fabbrica in India da 900 mila unità l'anno

Royal Enfield amplia la produzione con un nuovo impianto da 900 mila moto annue e migliaia di nuovi posti di lavoro diretti e indiretti in India

Royal Enfield punta ad accelerare la sua crescita e per questo l'azienda ha confermato la volontà di andare a costruire un nuovo stabilimento produttivo in India e precisamente nell'Andhra Pradesh. L'operazione prevede un investimento di circa 230 milioni di dollari. Si prevede che il nuovo impianto sia pienamente operativo nel 2032. Si perché Royal Enfield prevede due step operativi per il nuovo stabilimento. La costruzione sarà infatti completata in due fasi: la prima dovrebbe terminare nel 2029 e la seconda nel 2032.

L'impianto incrementerà l'attuale capacità produttiva di Royal Enfield (1,46 milioni di unità l'anno) di ulteriori 900 mila unità. Una volta che tutto sarà operativo, Royal Enfield potrebbe teoricamente produrre circa 2,4 milioni di motociclette all'anno a livello globale. Numeri davvero incedibili che mostrano come l'azienda voglia crescere rapidamente, arrivando nei prossimi anni a quasi raddoppiare l'attuale produzione. Il nuovo impianto sarà anche molto importante per l'economia locale dato che permetterà di dare lavoro a circa 5.000 persone tra posti di lavoro diretti e indiretti.

Royal Enfield Himalayan Mana Black, è disponibile in una sola colorazione, su base nera

Royal Enfield corre

La nuova fabbrica è stata annunciata in un periodo di crescita sostenuta per Royal Enfield, con i suoi modelli che continuano a riscuotere successo a livello globale. Il tempismo di Royal Enfield potrebbe essere perfetto. Le sue moto non puntano a vincere la guerra delle specifiche tecniche. Sono invece, accessibili e presentano costi di gestione contenuti e per questo piacciono sempre di più. Maggiore produzione significa anche maggiore capacità di esportazione per crescere sui mercati globali. Inoltre, garantisce a Royal Enfield la possibilità di ampliare più rapidamente la propria gamma. Insomma, l'azienda punta molto in alto con un piano di crescita davvero ambizioso.

Fonte: Reuters

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/05/2026