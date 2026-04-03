Royal Enfield, Porte Aperte dal 13 al 18 aprile per scoprire le ultime novità

Sei giorni per provare le moto, conoscere le novità e accedere a sconti esclusivi

Con la bella stagione viene voglia di tornare in sella e proprio per celebrare l'arrivo della primavera e della nuova stagione motociclistica, Royal Enfield ha voluto organizzare ben 6 giorni di Porte Aperte presso le sue concessionarie ufficiali. Dal 13 al 18 aprile sarà quindi possibile scoprire tutte le novità della gamma oltre che effettuare test su strada.

Royal Enfield Porte Aperte

Per tutti gli appassionati e ci sono anche promozioni...

L'appuntamento del Porte Aperte di Royal Enfield è dedicato sia ai motociclisti più esperti ma anche a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo delle 2 ruote dato che si sarà la possibilità di parlare e confrontarsi con il personale delle concessionarie per trovare il modello più adatto alle proprie esigenze.

Non mancheranno nemmeno le promozioni dedicate. Infatti su di una selezione di modelli in pronta consegna sarà possibile ottenere vantaggi fino a 610 euro. Dunque, un'occasione interessante per chi sta valutando l'opportunità di acquistare una moto Royal Enfield. Spazio anche agli accessori originali e alla collezione apparel Royal Enfield.

Il nuovo Porte Aperte di 6 giorni si inserisce all'interno delle attività per i 125 anni del marchio. Già da ora è possibile prenotare il proprio test ride.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/04/2026