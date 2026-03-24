La nuova Royal Enfield Flying Flea C6 fa la sua prima apparizione pubblica a Roma

Royal Enfield ha scelto l'appuntamento della Maratona di Roma per celebrare i suoi 125 anni di storia e per mostrare alcune anticipazioni del suo futuro. Già perché accanto ai circa 40.000 partecipanti a questo importante evento sportivo, erano presenti ben 23 moto del marchio che hanno dato il via ad una sfilata lungo il percorso che si è tenuta prima del via della gara. In testa a questa sfilata di moto, un modello che ha fatto il suo debutto europeo su strada, una 2 ruote di cui si parla da tempo. Si tratta della nuova Royal Enfield Flying Flea C6, una moto elettrica di prossima uscita che ha percorso insieme agli altri modelli del marchio le strade romane, passando per luoghi iconici della Capitale come Colosseo, Circo Massimo, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Piazza Navona.

La nuova Flying Flea C6

Accanto alla nuova moto elettrica, tanti modelli importanti della storia di Royal Enfield tra cui il Quadracycle del 1991, una Meteor da 700 cc del 1953 e una Bullet Trail da 350 cc del 1957. La collaborazione tra Royal Enfield e gli organizzatori della Maratona ha inoltre portato all'utilizzo di un totale di 30 motociclette Guerrilla 450 e Himalayan 450 da parte di squadre di supporto mobili, commissari di gara e unità mobili per i media. L'attuale gamma Royal Enfield è stata ben rappresentata da una selezione dei proprietari del ''Riders Club of Europe'' (RCE) di Roma.

Royal Enfield

Il giorno prima della Maratona, in segno simbolico per festeggiare i 125 anni del marchio, 125 motocislisti dell'RCE di Roma hanno percorso 125 km lungo la via Cassia, accompagnati dal management dell'azienda, per poi fermarsi a pranzare sul lago di Bolsena. I festeggiamenti per i 125 anni dell'azienda non si fermano ovviamente qui. Nel corso dell'anno sono previste ulteriori iniziative in tutto il mondo.

Per quanto riguarda, invece, la nuova moto elettrica Flying Flea C6, la sua presenza in testa al corteo delle moto Royal Enfield si è fatta notare. Grazie a questo modello, il marchio guarda al futuro, offrendo una moto dallo stile retrò ma allo stesso tempo dotata delle ultime tecnologie. A quanto pare, è il frutto del lavoro di una squadra di 200 ingegneri e supportata da 45 brevetti. L'arrivo sul mercato è atteso nel 2026 e quindi presto dovrebbero arrivare maggiori dettagli.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/03/2026