Royal Enfield apre un nuovo flagship store

Si trova a Bologna. Salgono così a 118 i punti vendita italiani della Casa indiana, 38 dei quali monomarca

Royal Enfield - La Casa indiana rafforza la propria presenza in Italia con l’apertura di un flagship store. Il nuovo punto vendita si trova a Bologna e verrà inaugurato a giorni, il prossimo 7 febbraio. Il capoluogo emiliano è baricentrico in un territorio storicamente centrale per la cultura motoristica italiana, e il nostro Bel Paese, a sua volta, si conferma uno dei mercati chiave per Royal Enfield in Europa. La Casa indiana, negli ultimi anni, ha registrato una crescita costante, sostenuta da una rete commerciale sempre più strutturata e da prodotti evidentemente allineati alle aspettative dei clienti.

Oggi la rete Royal Enfield in Italia conta 118 punti vendita ufficiali, di cui 38 monomarca. Il flagship store di Bologna avrà in esposizione l’intera gamma Royal Enfield, affiancata da un’officina specializzata e da un’area dedicata ad abbigliamento, accessori e merchandising ufficiale.

