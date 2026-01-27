Royal Enfield Continental GT 750, beccata su strada in versione (quasi) definitiva

Royal Enfield Continental GT 750 - I collaudi della Royal Enfield Continental GT 750 proseguono e capita che i prototipi vengano paparazzati - è ciò che è successo in questi giorni. La GT indiana è stata avvistata più volte sia in versione carenata sia in configurazione “naked”, o café racer. Secondo le informazioni disponibili, verrà commercializzata in entrambe le varianti, con la versione carenata che dovrebbe chiamarsi Continental GT-R 750.

Le ultime foto spia mostrano la versione naked. Esteticamente è piuttosto simile all’attuale Continental GT 650; sono tuttavia visibili alcuni aggiornamenti meccanici rilevanti, a partire dall’impianto frenante anteriore con doppio disco e dalle nuove sospensioni Showa.

Royal Enfield Continental GT 750, ci sono novità sia per le sospensioni sia per l'impianto frenante

La vera novità, mai notata negli avvistamenti precedenti, è l’adozione del display TFT circolare, lo stesso già utilizzato su Himalayan 450, Guerrilla 450 e Interceptor Bear 650. Una scelta che potrebbe far storcere il naso ai puristi, legati alla strumentazione analogica della GT 650, ma che conferirà alla 750 un carattere più moderno e premium, con maggiori funzionalità. Il prototipo monta inoltre nuovi indicatori di direzione LED circolari, probabilmente derivati dal vasto catalogo accessori Royal Enfield.

Royal Enfield Continental GT 750, spunta il display TFT circolare

Il motore, pur mantenendo un aspetto esterno simile, sappiamo che riceverà profonde revisioni interne. Oltre all’aumento di cilindrata, è atteso un incremento significativo delle prestazioni, con una potenza massima stimata tra i 55 e i 60 CV.

Royal Enfield Continental GT 750, look simile alla GT 650 ma performance migliori

La Continental GT 750 sarà la prima Royal Enfield moderna di 750 cc a entrare in produzione e dovrebbe essere lanciata nel terzo trimestre dell’anno. Per la Himalayan 750, invece, bisognerà attendere più a lungo: il debutto è previsto non prima della fine dell’anno, con una probabile presentazione a EICMA 2026.

Immagini: MOTOBOB/Instagram

