Royal Enfield Goan Classic 350 2026, ecco come cambia

Royal Enfield Goan Classic 350 2026 - Ricordate l'insolita Goan di Royal Enfield? È una simpatica monocilindrica che nasce sulla base della Classic, importata in Italia in un numero molto limitato di esemplari, alla stregua di una ''special edition''. La versione 2025 è andata subito ''sold out'' e alla luce di una tale, calorosa, accoglienza, immaginiamo che verrà portata in Italia anche la 2026. La quale presenta alcune novità:
Frizione antisaltellamento con sistema di rifuzione dello sforzo alla leva (Classic e Bullet restano così gli unici due modelli Royal Enfield 350 senza questa dotazione)
Presa USB-C più potente (è stata posizionata sotto la leva della frizione, in modo simile a quanto fatto sulla Hunter 350 l’anno scorso)
Royal Enfield Goan Classic 350: disponibile nella sola coloazione Trip Teal
Invariato tutto il resto. Il motore di 350 cc è capace di 20 CV a 6.100 giri/min e 27 Nm a 4.000 giri/min. Ha cambio a 5 rapporti Il telaio è a doppia culla in tubi di acciaio, abbinato davanti a una forcella con steli di 41 mm e dietro a un doppio ammortizzatore regolabile nel precarico. L'escursione garantita alle ruote è rispettivamente di 130 e 105 mm. I cerchi sono a raggi, in alluminio, di 19'' all’avantreno e di 16'' al retrotreno. Le gomme sono tubeless in misura 100/90 davanti e 130/90 dietro. L'impianto frenante, sorvegliato da ABS a doppio canale, sfrutta un disco di 300 mm davanti e un disco di 270 mm dietro, con pinze flottanti rispettivamente a due e un pistoncino. La Goan ha sella a 750 mm da terra, pesa 197 kg col pieno e ha serbatoio di 13 litri di capacità.
Royal Enfield Goan Classic 350: il manubrio ha profilo ''ape hanger''
Per ora, non abbiamo informazioni in merito all'arrivo della Goan 2026 in Italia, né di quale potrebbe essere il suo prezzo. Vi terremo aggiornati.