Royal Enfield Winter Reward, al via gli sconti su molti modelli in pronta consegna

Royal Enfield Winter Reward - La Casa indiana ha avviato una promozione, la Winter Reward, che coinvolge gli esemplari in pronta consegna di vari suoi modelli. In sostanza, vegnono applicati sconti che vanno da 310 a 610 euro, a seconda della moto. Ecco il dettaglio.
- 610 euro di sconto sulle Super Meteor in pronta consegna. Vuol dire che il prezzo parte da 6.790 euro franco concessionario, a crescere a seconda della colorazione scelta.
- 610 euro di sconto sulle Bear 650 in pronta consegna. Il prezzo, quindi, parte da 6.590 euro f.c.
- 510 euro di sconto sulle Himalayan 450 in pronta consegna. Il prezzo parte da 5.390 euro f.c.
- 410 euro di sconto sulle Guerrilla 450 in pronta consegna. Il prezzo parte da 4.930 euro f.c.
- 310 euro di sconto sulle HNTR 350 in pronta consegna. Il prezzo parte da 3.990 euro f.c.
- 310 euro di sconto sulle Meteor 350 in pronta consegna. Il prezzo parte da 4.190 euro f.c.
