Sconti

Royal Enfield Winter Reward, al via gli sconti su molti modelli in pronta consegna

Avatar di Fabio Meloni, il 28/01/26

2 ore fa - Prezzi ribassati tra 310 e 610 euro su Himalayan, Guerrilla, Bear e altre

Prezzi ribassati tra 310 e 610 euro su Himalayan, Guerrilla, Bear, Super Meteor, Hunter e Meteor

Royal Enfield Winter Reward - La Casa indiana ha avviato una promozione, la Winter Reward, che coinvolge gli esemplari in pronta consegna di vari suoi modelli. In sostanza, vegnono applicati sconti che vanno da 310 a 610 euro, a seconda della moto. Ecco il dettaglio.

  • 610 euro di sconto sulle Super Meteor in pronta consegna. Vuol dire che il prezzo parte da 6.790 euro franco concessionario, a crescere a seconda della colorazione scelta.

Royal Enfield Winter Reward, tra i modelli in promozione la Super Meteor 650

  • 610 euro di sconto sulle Bear 650 in pronta consegna. Il prezzo, quindi, parte da 6.590 euro f.c.

Royal Enfield Winter Reward, tra i modelli in promozione la Bear 650

  • 510 euro di sconto sulle Himalayan 450 in pronta consegna. Il prezzo parte da 5.390 euro f.c.

Royal Enfield Winter Reward, tra i modelli in promozione la Himalayan 450

  • 410 euro di sconto sulle Guerrilla 450 in pronta consegna. Il prezzo parte da 4.930 euro f.c.

Royal Enfield Winter Reward, tra i modelli in promozione la Guerrilla 450

  • 310 euro di sconto sulle HNTR 350 in pronta consegna. Il prezzo parte da 3.990 euro f.c.

Royal Enfield Winter Reward, tra i modelli in promozione la HNTR 350

  • 310 euro di sconto sulle Meteor 350 in pronta consegna. Il prezzo parte da 4.190 euro f.c.

Royal Enfield Winter Reward, tra i modelli in promozione la Meteor 350

VEDI ANCHE
Beccata su strada la Royal Enfield Continental GT 750!
Royal Enfield Continental GT 750, beccata su strada in versione (quasi) definitiva
Royal Enfield Goan Classic 350 2026, ecco come cambia
Royal Enfield Goan Classic 350 2026, ecco come cambia
Royal Enfield record di vendite nel 2025
Royal Enfield, 2025 da record con 1,18 milioni di moto vendute
Pubblicato da Fabio Meloni, 28/01/2026
Gallery
    Logo Royal Enfield
    Royal Enfield
    Vedi anche