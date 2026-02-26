Royal Enfield: il check-up è gratuito per ripartire dopo l'inverno

Torna New Season Check-Up di Royal Enfield, iniziativa dedicata alla ripartenza stagionale in moto. Un check-up funzionale gratuito, ma anche condizioni agevolate su manutenzione, ricambi, accessori e abbigliamento. Scopriamo come funziona.

Royal Enfield New Season Check-Up: come funziona

Royal Enfield Himalayan Mana Black, l'avantreno è rassicurante anche sui fondi ''molli''

New Season Check-Up di Royal Enfield torna, dal 1° marzo al 15 aprile 2026, nelle Concessionarie autorizzate aderenti. Sarà possibile approfittare di 10 controlli funzionali gratuiti: la verifica riguarda livello olio motore, regolazione, pulizia e ingrassaggio della catena di trasmissione, pressione e stato degli pneumatici, serraggio raggi, stato di usura di pastiglie e disco freno, interruttore stop, regolazione faro, regolazione frizione e trasmissione acceleratore. Durante la campagna, le concessionarie aderenti offrono inoltre, in base alla disponibilità, il servizio di moto sostitutiva. E mentre passate in officina per il check-up gratuito potrete beneficiare di un 20% di sconto sui ricambi originali Royal Enfield per manutenzione ordinaria e un 10% di sconto su abbigliamento casual, merchandising e accessori. L'offerta è valida, ovviamente, solo sulle moto della Casa indiana: per maggiori informazioni potete visitare il sito Royal Enfield, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/02/2026