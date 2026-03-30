Royal Enfield Guerrilla 450 Apex: più naked, meno scrambler

Con gomme stradali, triangolazione rivista e look dedicato, è una nuova versione orientata all'asfalto (per ora disponibile solo in India)

Royal Enfield Guerrilla 450 Apex - La Casa indiana ha presentato una nuova variante della sua apprezzata Guerrilla 450 (moto che tutti dovrebbero guidare, secondo il nostro Michele Perrino), la Apex. Si tratta di una versione che rinuncia a parte dell'indole scrambler a vantaggio di uno spirito più stradale - sia nell'aspetto, sia nella sostanza.

Royal Enfield Guerrilla 450 Apex: colorazioni e stile dedicati

È dotata prima di tutto di gomme Vredestein Centauro, con disegno stradale del battistrada (la Guerrilla standard ha CEAT Gripp XL semitassellate). Royal Enfield afferma di averle sviluppate con Apollo appositamente per la Apex, con focus su grip e feedback, su asciutto e bagnato.

Royal Enfield Guerrilla 450 Apex: ha gomme sviluppate ad hoc per lei

Dispone poi di un nuovo manubrio in alluminio, più leggero rispetto a quello in acciaio della versione standard, e caratterizzato da una piega diversa: l'impugnatura è 56 mm più in basso e 57 mm più avanzata. Il busto risulta così più proteso a vantaggio del feeling con l'avantreno.

Royal Enfield Guerrilla 450 Apex: il nuovo manubrio più stradale

Fanno infine parte dell'equipaggiamento standard la piccola ''unghia'' in tinta sopra la strumentazione e la cover a effetto monoposto della sella del passeggero.

L'Apex è disponibile, per ora solo in India, in tre nuove colorazioni: rossa monocromatica, verde bicolore, nera bicolore.