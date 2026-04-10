Royal Enfield Hunter 350, arrivano 3 nuove grafiche molto particolari

La Royal Enfield Hunter 350 si è dimostrata una moto particolarmente versatile (qui la nostra prova), agile in città ma pure divertente da guidare nel misto. Adesso c'è una novità perché per questa moto sono arrivate 3 nuove grafiche per la livrea che la rendono più ''eccentrica'' e sicuramente più ''simpatica''. Al momento sono disponibili sul mercato dell'India e non è chiaro se saranno introdotte altrove.

Royal Enfield Hunter 350

Le nuove livree speciali per la Royal Enfield Hunter 350

Partiamo dalla Moonshot White, forse quella più interessante. Si tratta di una particolare livrea caratterizzata da una finitura bianca lucida su cui è stata creata qualcosa che ricorda un'opera di street art. In alternativa c'è la Mumbai Yellow. La base è di un giallo brillante e lucido, rifinita con una verniciatura a contrasto in nero, blu, bianco e arancione. Sicuramente meno stravagante della Moonshot White ma non meno d'impatto. La terza nuova livrea è la Tarmac Black.

Rispetto alle altre due, questa rende la moto più elegante, grazie ai dettagli total black. Infatti, la moto è rifinita con un serbatoio nero lucido e pannelli neri. L'unico elemento che rompe il look total black è la scritta bianca ''Royal Enfield'' sul serbatoio e ''Hunter 350'' sui pannelli laterali.

Royal Enfield Hunter 350

Queste livree si aggiungono a quelle già disponibili per la Royal Enfield Hunter 350 e come detto all'inizio, sono disponibili solamente sul mercato dell'India. Ma se dovessero piacere, chissà che l'azienda non possa decidere di renderle disponibili anche su altri mercati. Nessuna novità, invece, per la meccanica che rimane immutata. Il motore rimane sempre il monocilindrico da 349 cc da circa 20 CV.

Fonte: RideApart

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/04/2026