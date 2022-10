Royal Enfield GT-R 650: la café racer è già su strada

In questi giorni vi abbiamo mostrato la nuova Royal Enfield HNTR 350 – trovate qui la mia prova della ex... Hunter – ma vi abbiamo anche raccontato della futura GT-R 650, estensione café racer della Continental GT 650. Beh, in Australia anticipano i tempi e Carl Cerra, di Skunk Machine, ha svelato una versione customizzata della seiemmezzo: ecco la Cerra GT865.

ANTICIPA LA GT-R 650 Carl Cerra di Skunk Machine ha letteralmente stravolto la Continental GT 650 per realizzare la sua special. Tanto per cominciare arrivano un cupolino schiacciato – con quel faro tondo che fa tanto MV Agusta Superveloce 800 – e una carenatura in fibra di carbonio, ma le modifiche non si limitano alla sola estetica, tanto che la potenza di questa Royal Enfield pare sia raddoppiata rispetto ai 48 CV con i quali esce di fabbrica.

La Cerra GT865 su base Royal Enfield Continental GT 650

È CRESCIUTA Il merito è certamente del motore, cresciuto di cilindrata fino a 865 cc, ma anche dei corpi farfallati più grandi ad opera di Reverly Cycles e degli scarichi SC-Project. E la Cerra GT865 deve volare se si considera che con le modifiche ha perso anche 30 kg rispetto al peso della Continental GT 650. Per tenere a bada le esuberanti prestazioni della special il buon Cerra ha pensato bene di trapiantare l'anteriore di una GSX-R 2015, con tanto di pinze freno Brembo M50 ad attacco radiale. Insomma, mentre l'originale GT-R 650 è ancora in cantiere Skunk Machine ha dato una bella dritta...

