Una nuova Royal Enfield 650 roadster in arrivo? Le foto spia

Le novità Royal Enfield arrivano una dopo l'altra: non solo quelle relative a modelli 2023, come nel caso della Meteor, ma anche anteprime assolute. Dopo le ipotesi Himalayan 450 e Scram 450, infatti, oggi è tempo di foto spia con un nuovo modello: si tratterebbe della Constellation, roadster con motore 650.

MODERN CLASSIC La foto mostra una moto dallo stile classico, con molte soluzioni tecniche già viste in casa Royal Enfield: il serbatoio sembra quello dell'Interceptor (foto sotto), così come il motore bicilindrico da 650 cc, condiviso anche con la Continental GT. Sulla Constellation una coppia di ammortizzatori tradizionali, regolabili nel precarico, ma senza serbatoio separato a differenza delle altre 2. In realtà la nuova 650 porta con sé delle belle news: in primis una forcella a steli rovesciati, ma anche uno scarico singolo sul lato destro – rispetto ai 2 standard – mentre fari e indicatori di direzione, che sembrano rimanere alogeni, sono di forma più arrotondata.

Royal Enfield Interceptor 650

450 E 650 Insomma, sembra che Royal Enfield abbia intenzione di allargare la gamma di modelli disponibili con l'ingresso di nuove 450 e 650. Tra le file delle bicilindriche da 649 cc per 48 CV, infatti, ci sarebbero anche Meteor 650 e Bullet 650. Anche la Casa indiana, insomma, ha tante novità in serbo che quasi certamente vedremo in buona parte a EICMA...

Fonte: MCN

Pubblicato da Michele Perrino, 23/09/2022