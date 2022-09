Royal Enfield Scram: anche per lei il nuovo motore 450? Le foto spia

Mentre la Meteor 350 si rifà il trucco per il 2023, in casa Royal Enfield un'altra grande novità è alle porte: si tratta della Himalayan col nuovo motore 450, comparsa recentemente in un video. Ma il monocilindrico più potente potrebbe equipaggiare anche la Scram? Le foto spia sembrerebbero confermarlo.

IN COMUNE Himalayan e Scram attualmente condividono telaio, motore – quello da 411 cc per 24 CV e 32 Nm – e impianto frenante, quindi perché non dovrebbero adottare entrambe la nuova unità da 450 cc? D'altra parte, se le piccole monocilindriche denunciano dei limiti, sono solo prestazionali: il nuovo motore, accreditato di circa 40 CV, potrebbe allargare la platea d'interesse.

UNA SVECCHIATA Col propulsore quattroemmezzo potrebbe arrivare anche una dotazione più moderna, come testimonierebbero fari e indicatori di direzione a LED. Niente da fare, almeno per il momento, per la forcella a steli rovesciati (vista solo sulla 450 rally). Nonostante l'ottimo lavoro svolto fin qui da Royal Enfield sembra che le novità siano destinate a non finire...

Pubblicato da Michele Perrino, 19/09/2022